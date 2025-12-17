Tres restaurantes en Madrid con platos estrella por menos de 20€

Tres restaurantes del panorama gastronómico de Madrid ofrecen opciones de alta calidad que permiten disfrutar de grandes sabores y propuestas innovadoras o tradicionales por precios asequibles.

Fisgón

El restaurante Fisgón es un establecimiento que se distingue por abrazar la cocina tradicional y reinterpretarla con un toque personal, logrando rescatar y actualizar recetas de toda la vida.

Fisgón ofrece una propuesta de valor especialmente atractiva en su zona de barra. Los clientes pueden disfrutar de muchas de sus especialidades en formato de unidad, con precios sumamente competitivos que se encuentran entre los 3 y los 7 euros. Esta opción permite una degustación variada y económica de su cocina. Para aquellos que opten por las raciones completas, el precio no pasa de 20 euros.

Entre sus platos imprescindibles y que reflejan su compromiso con el sabor y la calidad, destacan su aclamada empanadilla de callos de la abuela, el original huevo gildero y la refinada ensaladilla abrandada de gamba blanca de Huelva.

Ubicación: Edgar Neville, 39

La Falda

Para los firmes defensores de la tortilla de patata sin cebolla, La Falda es su destino gastronómico indiscutible. En este restaurante se especializan en la elaboración de la tortilla al estilo Betanzos, famosa por su interior meloso y su textura casi líquida. Su excelencia es tanta que hasta ha ganado el premio a la tortilla de patata de España en 2025.

La fama de su tortilla perfecta ha llevado a que La Falda cuente con dos ubicaciones a las que acudir para probar este manjar culinario. El plato estrella se ofrece a un precio de 18 euros.

Ubicación: Miguel Servet, 4 y Espronceda, 17

Demostrando que la calidad y la asequibilidad pueden ir de la mano en uno de los platos más queridos de la cocina española.

Araldo

Saliendo de la cocina nacional, Araldo se posiciona como una de las mejores opciones de la gastronomía italiana en Madrid, siendo distinguido como una de las mejores de Italia durante nueve años consecutivos por la prestigiosa Guía Gambero Rosso. Además de su éxito en Italia, Araldo fue recomendado en el ranking top 50 de las mejores pizzerías de España 2023.

Su propuesta se centra en la excelencia, con auténticas pizzas y pastas. las pizzas tienen un precio que oscila entre los 14 y los 15 euros, mientras que los platos de pasta se encuentran entre los 11 y los 14 euros. Todos sus platos principales se sitúan por debajo del umbral de los 20€.

Ubicación: Los Madrazos, 5

Estos tres restaurantes confirman que Madrid es un hervidero de opciones culinarias de primer nivel, donde la calidad, la tradición y la innovación se encuentran al alcance de todos los presupuestos. Te dejo más opciones de restaurantes aquí.