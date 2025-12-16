Tres locales de la capital para comer en familia

Tres locales para comer con los niños estas navidades, Madrid ofrece diversas alternativas de restauración que se salen de lo convencional, proponiendo espacios temáticos, conceptos culinarios originales y espectáculos. Esta noticia desglosa tres propuestas en la capital que combinan menús especiales, ambientes fantásticos o formatos gigantescos para asegurar que las familias disfruten al máximo de las fiestas, haciendo de la visita a un restaurante una experiencia inolvidable.

Storyland: un mundo de fantasía en cada rincón

Una propuesta de restauración que entiende esta necesidad de ocio y experiencia temática y adaptadas para los mas pequeños, convirtiendo una simple cena o almuerzo en una aventura.

Storyland, se presenta como un reino encantado donde la magia es el ingrediente principal. Este restaurante promete una inmersión completa en un mundo de fantasía, gracias a su estética cuidada, desde la entrada hasta los platos y bebidas todos tematizados.

El concepto de Storyland gira en torno a la tematización absoluta. Los cócteles, calificados como «más mágicos», y los emplatados más llamativos, están diseñados para evocar a personajes y escenarios de cuentos populares. Se trata de un espacio lleno de luz, magia e ilusión, que busca devolver a los adultos a los relatos de su infancia mientras los niños disfrutan de la fantasía. Además del ambiente, el restaurante ofrece actuaciones en vivo para complementar la velada.

Ubicación: Calle Cava Alta, 12

Horario: lunes a domingo de 13:00 h a 16:30 h para la comida, y de 20:00 h a 23:30 h para la cena.

Kilómetros de Pizza: jamás te quedarás con hambre

Para aquellas familias cuyo principal foco sea compartir una comida en un formato original y generoso, una alternativa es Kilómetros de Pizza. Esta firma se distingue por ser la primera pizzería gourmet que sirve creaciones de hasta dos metros de longitud, una propuesta diseñada por el penta-campeón del mundo, Jesús Marquina, lo que ya asegura un estándar de calidad.

El rasgo distintivo de estas pizzas radica no solo en su tamaño, que las hace «únicas en el mundo», sino también en su proceso de elaboración. El restaurante subraya que sus creaciones están hechas con harinas específicamente seleccionadas e importadas desde Italia. Además, su cocción se realiza en los «hornos de pizza gourmet más grandes del mundo», fabricados a medida por la marca Castelli, a la que comparan con el Rolls-Royce del sector. Esta combinación de ingredientes y técnica busca un resultado particular.

La elevada hidratación de la masa y un proceso de fermentación prolongada son claves, según la firma, para conseguir que sus pizzas sean «ligeras de verdad», lo que a su vez proporciona una «digestión saludable». Esta opción es ideal para grupos grandes o familias numerosas durante estas reuniones navideñas.

Ubicación: Diferentes ubicaciones en la capital.

Restaurante Eiffel: cenas mágicas para los pequeños

Finalmente, el Restaurante Eiffel ofrece un enfoque diferente, combinando la tradición de un negocio familiar fundado hace más de 50 años por Segundo Giménez Peña. El local sigue operando bajo la gestión de su familia. Carmen Hidalgo (la viuda del fundador) y su hija Ana están al frente de la cocina, mientras que Miguel y Mayte se encargan de la atención al cliente en la sala, un modelo que, aseguran, crea un ambiente cercano donde los «clientes» son tratados como «amigos».

Más allá del trato familiar, Eiffel destaca por su adaptabilidad a las necesidades dietéticas de sus comensales. El restaurante garantiza opciones para personas celíacas, con otros tipos de alergia, vegetarianas o veganas. Ponen «especial cuidado» en las alergias para evitar la contaminación cruzada, buscando que todo aquel que vaya a comer en el restaurante se sienta en casa y disfrute de la visita sin preocupaciones.

Su propuesta especial para los pequeños son las cenas mágicas, que se programan un viernes de cada mes a las 21:30 h. Estas consisten en un menú completo, que incluye tres entradas a compartir, un plato de pescado, uno de carne, pan, bebida (vino, cerveza, agua) y postre. La particularidad llega tras la cena: los comensales se trasladan a otro de los dos salones del local para disfrutar de un espectáculo de magia de salón, cortesía del restaurante, con una consumición incluida. El aforo de estas cenas está limitado a un máximo de 50 personas, lo que transforma el restaurante en «un pequeño teatro» y permite vivir el mundo de la magia muy, muy de cerca.

Ubicación: Calle Seseña 18, Aluche

