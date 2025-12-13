El turrón cuenta con su propio museo en la capital

El turrón, un dulce que no puede faltar en las casas en navidad. La capital española acoge en la calle Arenal, 18, la primera pinacoteca dedicada al emblemático dulce navideño. Casa 1880 ha sido la promotora de esta iniciativa, que ofrece al público una experiencia inmersiva para descubrir la rica y extensa historia del turrón.

El nuevo espacio cultural, bautizado como Museo del Turrón, se suma a la oferta turística de Madrid con una propuesta enfocada a los que quieran saber más de una tradición gastronómica. La apertura de este centro responde al interés creciente por conocer el proceso y la evolución de uno de los productos mas icónicos de las fiestas navideñas en España, convirtiéndose en un punto de visita obligado durante la temporada.

La tienda de la calle Arenal, que alberga este novedoso museo, organiza pases para el público cada hora. La visita se ha diseñado para ser autodirigida, permitiendo a cada persona explorar a su propio ritmo los diferentes capítulos de esta narración. Para facilitar el acceso a visitantes nacionales e internacionales, el recorrido cuenta con información disponible tanto en español como en inglés, asegurando una experiencia inclusiva.

El propósito principal del museo es desvelar la historia de este delicioso dulce, que se extiende a lo largo de más de 500 años. A través de sus distintas secciones, el público tiene la oportunidad de conocer los orígenes del turrón, los métodos de producción tradicionales y el impacto que ha tenido en la cultura y costumbres a lo largo de los siglos.

Un recorrido inmersivo

La exposición, de carácter interactivo, busca que el visitante no sea solo un espectador, sino un participante activo en el descubrimiento de la historia del turrón. El inicio de la ruta por la exposición constituye un claro ejemplo de este enfoque sensorial. La entrada, a través de un túnel especialmente diseñado, está revestido por la flor del almendro, el ingrediente fundamental del dulce.

Este túnel funciona como un portal que transporta al visitante directamente al origen del producto. Mediante el uso de sonidos y aromas propios de un campo de cultivo, el público es sumergido en este viaje sensorial. Una inmersión que permite comprender la importancia de la materia prima, la almendra.

Una elaboración a lo largo del tiempo

En el museo del turrón se exponen los primeros utensilios que intervinieron en el proceso de elaboración, ilustrando así, la evolución de la técnica artesanal. De sta manera buscan ofrecer una mirada detallada a las herramientas que los turroneros empleaban. Desde las más rudimentarias hasta las que sentaron las bases para su producción actual.

El legado familiar Sirvent y la degustación final

Tras el recorrido histórico y sensorial, la visita concluye con un momento muy esperado: una degustación gratuita de productos. Los asistentes tienen la oportunidad de probar una selección de los productos más representativos de la famosa firma alicantina, incluyendo tanto sus productos clásicos como sus novedades más recientes, poniendo un broche de oro a la experiencia.

Detrás de esta iniciativa se encuentra la familia Sirvent, una ilustre saga jijonenca que desde el año 1724 han dedicado su vida a la elaboración de turrones, chocolates, mazapanes y otros dulces. Con una tradición que abarca ya doce generaciones, la familia Sirvent ha sido la impulsora de esta propuesta museística en la capital. Este nuevo espacio cultural en Madrid completa el atractivo cultural y turístico de la ciudad. El museo madrileño se une a otros centros de exposición que la firma ya posee, situados estratégicamente en Jijona (Alicante), y en Toledo.