Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético Baleares - Atlético de Madrid de la Copa del Rey El Atlético Baleares - Atlético de Madrid es de dieciseisavos de la Copa del Rey y se jugará en el Estadio Balear El Atlético de Madrid intentará no llevarse una sorpresa y poder ganar para estar en el sorteo de octavos

El Atlético de Madrid afronta un partido trampa en Mallorca. El equipo que dirige el Cholo Simeone se enfrentará al Atlético Baleares en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y no podrán confiarse en ningún momento, ya que esta eliminatoria es a partido único y cualquier error o mal día te puede dejar fuera de esta competición en la que están entre los grandes candidatos a llevarse el título. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este pedazo de encuentro que se disputará en el Estadio Balear.

A qué hora es el partido de Copa del Rey Atlético Baleares – Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid viaja a Palma de Mallorca para enfrentarse al Atlético Baleares en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los del Cholo Simeone tendrán que darlo todo en el Estadio Balear para poder estar en el sorteo de octavos y no dejarse sorprender ante un equipo de Primera RFEF. Es por ello que los rojiblancos tendrán que ir con todo para asegurarse la victoria que les permita avanzar de ronda y seguir optando a ganar el torneo del K.O.

Horario del Atlético Baleares – Atlético de Madrid de dieciseisavos de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este apasionante Atlético Baleares – Atlético de Madrid correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey para este miércoles 17 de diciembre. El organismo presidido por Rafael Louzán fijo este choque entre los mallorquines y los colchoneros en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad entre las aficiones en la previa para que el balón ruede de manera puntual en el Estadio Balear.

Dónde ver el Atlético Baleares vs Atlético de Madrid en televisión y en vivo online

Movistar+ fue uno de los medios de comunicación que se hicieron con una parte de los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva diferentes partidos de este torneo. Este Atlético Baleares – Atlético de Madrid de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se podrá ver por televisión en directo mediante el canal Movistar la Liga. Este canal forma parte de un paquete de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en el Estadio Balear.

Los aficionados del cuadro mallorquín, del conjunto colchonero y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético Baleares – Atlético de Madrid de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como este medio también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador para ver el encuentro que se disputa en el Estadio Balear.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este choque de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Una vez acabe el encuentro en el Estadio Balear publicaremos la crónica del Atlético Baleares – Atlético de Madrid y compartiremos también todas las reacciones que se produzcan desde Mallorca.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético Baleares – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos aquellos hinchas de ambos conjuntos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este apasionante duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE, además de cadenas autonómicas, conectarán con el Estadio Balear para narrar el minuto a minuto de lo que esté ocurriendo en este apasionante Atlético Baleares – Atlético de Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético Baleares – Atlético de Madrid

El Estadio Balear, situado en Palma de Mallorca, será el escenario donde se celebre este emocionante Atlético Baleares – Atlético de Madrid que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Este campo fue inaugurado en 1960 y durante estos años ha sufrido alguna que otra reforma. En él caben unos 6.500 espectadores y el conjunto balear espera poder llenarlo este miércoles en un duelo histórico en el que se miden a un club de la talla de los colchoneros.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Alejandro José Hernández Hernández para que dirija la contienda entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En esta ronda todavía no hay VAR, por lo que todas las decisiones que tome el árbitro principal serán las que valgan, mientras que en octavos será cuando ya se empiece a utilizar la tecnología en esta competición.