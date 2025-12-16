Koldo: «Si Zapatero tuviese su fortuna en España sería bueno porque pagaría impuestos»

Koldo García sigue ofreciendo detalles de los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Tras revelar, en una entrevista exclusiva en OKDIARIO, que Zapatero «colabora en la exportación de petróleo a otros países», el ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes afirma que esa conexión con la dictadura chavista ha permitido al ex presidente del Gobierno acumular «una fortuna»: «Para que vivan 5.000 generaciones como la mía», ironiza. En esta nueva entrega, responde a si ese dinero «está en España o en tierras lejanas».

PREGUNTA.- ¿Ha hecho negocio José Luis Rodríguez Zapatero con PDVSA, la gran petrolera de Venezuela?

RESPUESTA.- Según me dijeron, sí.

P.- ¿Colabora en la exportación de petróleo de Venezuela a otros países?

R.- Según me dijeron, sí, cómo lo hace, lo desconozco.

P.- ¿Cobra del gobierno venezolano?

R.- Ahí, yo creo… Opino que sí.

P.- ¿Es verdad que, cada vez que va a Venezuela, tiene una tarifa de varios cientos de miles de dólares?

R.- Eso no lo sabía. Me acuerdo de que un empresario de España, que es amigo de Zapatero, me dijo, estando yo en el Ministerio de Transportes, que no tenía absolutamente nada. Yo dije que me resultaba extraño. Si lo vuelvo a ver ahora, le explico que no tiene ni para tomar el café con leche por la mañana, según él…

P.- ¿Qué fortuna puede tener Zapatero?

R.- No lo sé…

P.- ¿Pero para que vivan unas cuantas generaciones?

R.- De las mías, así como unas 5.000. Y creo que me quedo corto.

P.- ¿O sea, que ha hecho un fortunón?

R.- Sí.

P.- ¿Y el dinero está en España o en tierras lejanas?

R.- Pues si estuviera en España sería bueno, porque pagaría impuestos…

P.- ¿Le suena que saque el dinero de Venezuela en lingotes de oro?

R.- Se decía, se hablaba… pero eso sí que es un rumor. Lo otro sí que son especificaciones de empresarios y gente cercana al gobierno, que creo que están bien documentados. Eso es un rumor y un chismorreo que no me parece bien comentarlo porque no lo acabo de ver…