5 Razones para no perderse ‘Barbarian’, la película de terror que acaba de llegar a Disney +

El mundo del streaming nos deja varias sorpresas en forma de películas y series que, serían completamente desconocidas por el público de no existir este mercado online. El caso de Disney + es notable en este sentido, porque en el último año nos ha dejado grandes películas del género de terror como Prey, la precuela de Predator o The Night House. Ahora, aprovechando la inminente llegada de Halloween, La Casa del Ratón acaba de estrenar Barbarian. La última cinta de terror que ha conquistado a los amantes del género. Estas son las 5 principales razones para no perdértela:

1-Ha conquistado a la crítica

Tras su paso por Sitges, Barbarian ha conquistado sin tapujos a la crítica, los cuales casi de forma unánime han aplaudido el espléndido trabajo tanto en el guion como en la dirección de Zach Cregger. Precisamente de su material escrito se ha valorado su evolución emocional no tan habitual en este tipo de películas y su respeto por el público trabajando unos diálogos inteligentes y un astuto desarrollo de personajes.

2- El efecto sorpresa de su director

Barbarian es una sorpresa, debido en gran parte a Cregger. Comenzó su carrera como actor a finales de los 90 y en los últimos años se ha centrado en colocarse detrás de las cámaras, aunque en este nuevo estreno de Disney + también interpreta a Everett, un pequeño papel en la historia. Cregger debutó en el mundo de los largometrajes con Miss Marzo y dos años después, estrenó una comedia bélica llamada The Civil War on Drugs, aunque antes había participado en la serie de televisión The Whitest Kids U’Know.

3- Un reparto que combina estrellas con promesas

No es que la cinta cuente con un gran presupuesto, pero sí que ha recibido importantes apoyos de la industria, pues ha sido producida por el productor de La maldición y The Ring. A su protagonista, Georgina Campbell, la hemos visto en series como Black Mirror o Sospechosos. Una prometedora intérprete que comparte reparto con artistas consagrados como Bill Skarsgård (It, Atomic Blonde) o Justin Long (Clerks III, Tusk)

4-Recordará al mejor terror de Wes Craven

En un panorama en el que la creatividad reluce por su ausencia y en el que el llamado terror elevado ocupa todos los elogios. No está mal que alguien recupere la esencia de un cine otrora, parecido a lo que hizo en los 80 Wes Craven, con una creatividad absoluta a la hora de plantear los sustos y golpes de efecto que va a sufrir el espectador.

5-Es la clase de película que inicia una brillante carrera

Aunque no sea la primera película de Zach Creeger, sí que es la ópera prima en cuestiones de terror. Y es que este tipo de películas pequeñas y exitosas suelen marcar el inicio de una brillante carrera, como ya le paso por ejemplo a Robert Eggers con La bruja o a Ari Aster con Hereditary.