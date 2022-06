Primer tráiler de ‘Prey’, la precuela de ‘Depredador’

Prey, la precuela de Depredador, ya dispone de un primer tráiler. Ambientada en 1719, la ambiciosa película de acción y ciencia ficción de Hulu será la quinta película ambientada en el universo del cazador alienígena invisible, pero la primera en sentido cronológico. Ya que todas las demás aventuras de supervivencia contra este ser se sucedían en la época moderna. Esta historia previa tiene lugar en las llanuras del sur de la Nación Comanche.

El tráiler de Prey se centra en la protagonista llamada Naru (Amber Midthunder), una mujer joven que desea convertirse en una fuerte guerrera comanche, aunque aparentemente su tribu no cree en ella como una cazadora lo suficientemente buena para alcanzar ese puesto. Impulsada por lo que ella piensa que es una señal del cielo, Naru se dispondrá a dar caza a un oso, pero se encontrará de frente con un Depredador que busca convertirla en su presa. Lo que se ha ido revelando parece un enfoque mucho más pequeño que las anteriores entregas de la franquicia. Recordando en parte al ingenio y al enfrentamiento en solitario que tuvo que realizar Arnold Schwarzenegger en la película original de 1987.

Por si la amenaza del Depredador no fuese suficiente amenaza para la tribu comanche, al final del adelanto podemos apreciar a varios colonos que portan armas de fuego, algo que habiendo visto anteriores películas del extraterrestre sabemos que no es de excesiva ayuda. Además de Midthunder, la película está protagonizada por varios actores nativos americanos como Dakota Beavers, Stormee Kipp, Stefany Mathisa, Michelle Thrus y Julian Black Antelope. En la silla de director se siente Dan Trachtenberg, quien ha dirigido varios capítulos de series como The Boys o Black Mirror y la cinta de terror Calle Cloverfield 10, por lo que está bastante habituado a crear historias alrededor de seres monstruosos. El guion corre a acargo de Patrick Aison, escritor y productor de series de acción como Jak Ryan o Treadstone.

En esencia, Prey se siente algo alejada tanto en la propuesta como en el presupuesto de otras producciones del sello de la 21 th Century Fox, pero hay que recordar que este será un estreno que irá directo al streaming de Hulu el próximo 5 de agosto de 2022 y en nuestro país lo propio es que terminase en Disney +, dado que la productora es propiedad de la Casa del Ratón.