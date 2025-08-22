Un equipo de la empresa conjunta Turner Construction Company (ACS) y Yates Construction se complace en celebrar la inauguración oficial de la nueva fábrica de baterías cilíndricas de iones de litio para vehículos eléctricos (VE) de Panasonic Energy Co., Ltd., una empresa del Grupo Panasonic. Ubicada en De Soto, a las afueras de Kansas City, Estados Unidos, la planta marca la apertura de una de las plantas de baterías para automóviles más grandes de Norteamérica. La gran ceremonia de inauguración se celebró el 14 de julio para conmemorar este hito. Panasonic Energy también ha comenzado la producción en masa de 2170 celdas en su segunda planta en Norteamérica, la Fábrica de Kansas, con planes para establecer una capacidad de producción anual de aproximadamente 32 GWh en el futuro.

Construida en un terreno de aproximadamente 121 hectáreas (el tamaño de más de 225 campos de fútbol americano), la fábrica de Kansas refleja el compromiso a largo plazo de Panasonic Energy de invertir y promover la industria de vehículos eléctricos mediante un modelo de doble región en Japón y Norteamérica. Como la segunda planta de producción de baterías para vehículos eléctricos de la compañía en la región, tras la fábrica de Nevada, que opera desde 2017 con una capacidad anual actual de aproximadamente 41 GWh, la fábrica de Kansas busca aumentar significativamente la capacidad de producción de Panasonic Energy en EEUU hasta aproximadamente 73 GWh una vez que esté completamente operativa. La nueva planta también ayudará a satisfacer la demanda de los clientes del sector automotriz que están expandiendo su producción de vehículos eléctricos.

Panasonic Energy se ha centrado en desarrollar y perfeccionar la producción de baterías cilíndricas de iones de litio de alto rendimiento y alta calidad para satisfacer las demandas de autonomía, capacidad y seguridad de los clientes norteamericanos. Desde su inicio en la producción de baterías para vehículos eléctricos (VE) en Japón, Panasonic Energy se ha convertido en un líder del sector, expandiendo la producción de estas baterías avanzadas en Norteamérica y contribuyendo significativamente al crecimiento de la industria de los vehículos eléctricos. Con aproximadamente 30 años de experiencia en la fabricación de baterías de iones de litio y alrededor de 8 años de experiencia en producción en la fábrica de Nevada en Sparks, Nevada, la compañía ha convertido sus instalaciones en uno de los centros de fabricación de baterías de iones de litio más grandes de Norteamérica en términos de producción, empleando a más de 4000 personas y entregando más de 11 000 millones de celdas hasta la fecha. Basándose en esta trayectoria comprobada, Panasonic Energy aspira a seguir mejorando su capacidad de fabricación y lograr una producción en masa estable en la planta de Kansas en una fase temprana.

Al introducir líneas de producción que ahorran mano de obra, se espera que la fábrica de Kansas alcance una productividad aproximadamente un 20 % mayor en comparación con la fábrica de Nevada. Próximamente, Panasonic Energy planea introducir productos con materiales avanzados que aumentarán la capacidad de las celdas en aproximadamente un cinco por ciento. Esto también representa un avance significativo en los esfuerzos de Panasonic Energy por fortalecer la cadena de suministro nacional de vehículos eléctricos, mejorando así la competitividad de la empresa en la fabricación de baterías en Norteamérica y su compromiso con la sostenibilidad.

Como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado de Kansas, se espera que la fábrica cree hasta 4.000 empleos directos y aproximadamente 8.000 empleos en total, incluyendo los de proveedores e industrias afines. Panasonic Energy también colabora con instituciones como la Universidad de Kansas para promover alianzas a largo plazo entre la industria y el mundo académico, centradas en el avance tecnológico y el desarrollo de talento especializado. Esto contribuye no sólo al crecimiento económico de De Soto y la región circundante de Kansas, sino también a la revitalización del sector manufacturero estadounidense, la formación de una fuerza laboral calificada y el fortalecimiento a largo plazo de la economía.

Kazuo Tadanobu, director ejecutivo de Panasonic Energy, declaró: «La inauguración de nuestra fábrica en Kansas marca un hito importante en nuestro camino hacia la producción de baterías avanzadas a gran escala en Estados Unidos. Este logro no habría sido posible sin el firme apoyo de nuestros socios locales y del estado de Kansas. Juntos, estamos acelerando la transición hacia la electrificación, reforzando las cadenas de suministro regionales y fomentando la próxima generación de talento en baterías. Esta instalación no sólo representa nuestro compromiso con la región, sino también una base para la colaboración a largo plazo y la innovación en EEUU».

Las celdas de iones de litio de alta capacidad de Panasonic Energy presentan una densidad energética volumétrica líder en la industria de 800 Wh/L.

Han impulsado aproximadamente 3,7 millones de vehículos eléctricos, con alrededor de 19 000 millones de celdas suministradas hasta marzo de 2025, y han marcado la pauta en seguridad y fiabilidad, sin haber provocado retiradas de vehículos hasta la fecha. Con el objetivo de impulsar la producción de celdas de alto rendimiento y alta calidad, Panasonic Energy mantiene su compromiso de apoyar la reducción de las emisiones de CO₂ mediante la adopción generalizada de vehículos eléctricos.