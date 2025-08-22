Alertan de la desaparición de otra patera con 25 inmigrantes cuando se dirigía a Baleares

El colectivo Caminando Fronteras ha alertado de la desaparición de otra patera, ésta con 25 inmigrantes a bordo, que salió el pasado domingo de las costas de Argelia rumbo a Baleares.

La responsable de la ONG y defensora de los derechos humanos, Helena Maleno, ha indicado a Europa Press que los familiares de estas personas se han puesto en contacto con ella al no tener noticias de su paradero cinco días después de iniciar el viaje, un tiempo mucho más largo del habitual.

Maleno ha asegurado que ha puesto esta información a disposición de Salvamento Marítimo para que puedan activar un dispositivo de búsqueda.

La ONG, por otra parte, ha podido confirmar que la patera naufragada al sur de Mallorca es la misma de cuya desaparición alertaron varios días antes. La defensora de los derechos humanos ha asegurado que los supervivientes ya se han podido poner en contacto con sus familiares, que se encuentran en Somalia.

Los seres queridos del fallecido, un hombre de nacionalidad somalí, y de las tres personas que se encuentran desaparecidas y están siendo buscadas por las autoridades, también han sido informadas. Maleno está en contacto directo con estas últimas, quienes preguntan cómo se está desarrollando el dispositivo de búsqueda.

La embarcación fue rescatada sobre las 13.55 horas del miércoles con una persona muerta en su interior y 19 heridos, de los cuales cuatro hospitalizados, uno en estado grave.

Otro inmigrante que supuestamente también viajaba en la patera fue auxiliado horas antes por una embarcación particular y dio la voz de alarma cuando estaba siendo atendido por los servicios de emergencias en Porto Petro, según la Delegación del Gobierno en Baleares. Habría otras tres personas desaparecidas, que están siendo buscadas desde entonces.

La patera partió de las costas de Argelia el pasado miércoles 13 de agosto, ha indicado Maleno. Fuentes de Cruz Roja han confirmado que los rescatados partieron ese mismo día de una zona próxima a la localidad de Boumerdés.

A bordo de la embarcación viajaban 23 migrantes, 16 hombres y siete de ellos mujeres. Todos eran de origen somalí menos dos, que eran nacionales de Sudán del Sur.

La Cruz Roja, según las citadas fuentes, por el momento ha contabilizado a 15 hombres y a siete mujeres entre los supervivientes, todos ellos de nacionalidad somalí. El fallecido era un hombre originario del mismo país africano.