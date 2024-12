El actor Jesse Eisenberg cuenta cuál ha sido la película que más ha dañado su carrera

Hubo un momento en la primera década del siglo XXI, en la que parecía que Jesse Eisenberg iba a ser un nuevo ídolo entre los jóvenes intérpretes de Hollywood. Alejado de la belleza canónica de algunos de sus compañeros de profesión, el neoyorquino inició su etapa profesional en el celuloide con Cosas de hombres en 2002. Pero en cambio, no sería hasta el 2004 y el 2005 cuando comenzaría a estar presente, de manera un tanto residual, en producciones de la talla de El bosque de M. Night Shyamalan o Una historia de Brooklyn, de Noah Baumbach. Más tarde llegaría su cinta indie, Adventureland y el absoluto taquillazo de Bienvenidos a Zombieland, acumulando más de 100 millones de dólares en la taquilla mundial. Eisenberg tenía por tanto ya el reconocimiento del público y tan sólo un año después, obtuvo el de la Academia con su primera nominación al Oscar gracias a La Red Social, el biopic de David Fincher. Ahora, centrado ya en una prometedora carrera como cineasta, el actor ha querido recordar cuál ha sido el papel que más daño le ha hecho profesionalmente.

Su declive en el mainstream no fue, ni mucho menos, algo instantáneo. Después de encarnar al creador de Facebook, Jesse Eisenberg siguió participando en proyectos interesantes, combinando la autoría de directores prometedores con divertimentos independientes que destacaban por partir de cierta originalidad dentro del campo de la comedia. Así, en 2012 estuvo en A Roma con amor de Woody Allen y en 2015, protagonizó El amor es más fuerte que las bombas, la tercera película detrás de las cámaras de Joachim Trier. Paralelamente, protagonizaba su segundo fenómeno en la cartelera, el cual iniciaría una fructífera propiedad intelectual para Summit Entertainment: Ahora me ves. éxito que le llevaría a una secuela y a otra colaboración-esta vez de protagonista-con Allen, en Café Society. No obstante, desgraciadamente para él, ese mismo año un papel de villano perjudicó gravemente su carrera.

El papel más dañino de Jesse Eisenberg

El mundo cinematográfico de DC que inició Zack Snyder fue duramente criticado en la mayoría de sus campos. Nacido bajo la alargada y paciente sombra productiva de Marvel, Warner Bros Pictures no supo plasmar los deseos de sus fans, quienes criticaron duramente casi todos los aspectos de Batman vs. Superman. Y casi por un efecto rebote, el señalamiento también cayó hacia Eisenberg, quien dio vida a un Lex Luthor completamente histriónico, alejado de otras interpretaciones anteriores del personaje.

Participar en el papel no era, en sí mismo, una mala idea. Batman vs. Superman era uno de los blockbuster más esperados de la temporada y el antagonista, uno de los mejores villanos de los cómics. Aparte, el rol había sido interpretado anteriormente por otros dos grandes actores; Gene Hackman en Superman (1978) y Kevin Spacey en Superman Returns: El regreso (2006). Sin embargo, el nefasto guion socavó en gran parte, cualquier atisbo de creatividad por parte del intérprete, haciendo que hoy en día, Eisenberg defina la performance como el personaje que más ha dañado su carrera.

«Estuve en esta película de Batman y fue tan mal recibida, y yo fui tan mal recibido. Nunca había dicho esto antes, y es un poco vergonzoso admitirlo, pero realmente creo que en realidad dañó mi carrera de una manera real, porque fui mal recibido en algo tan público», comenzaba contando en su entrevista reciente con Armchair Expert con Dax Shepard. Como bien prosiguió, ser ampliamente criticado a pesar de que la cinta recaudó 874 millones de dólares le sentó peor que cualquiera de sus otras actuaciones difamadas que terminaron en el olvido: «He estado en cosas mal recibidas que simplemente no ven la luz del día, y en su mayor parte, nadie lo sabe. Pero esto fue tan público, y no leo avisos ni críticas ni prensa cinematográfica ni nada, asi que no era consciente de lo mal que fue recibida».

Su futuro como director

Aunque su Lex Luthor le amargase la existencia como actor, lo cierto es que Eisneberg las cosas no le están yendo nada mal. Este año estreno A Real Pain, su segunda cinta como director tras debutar en 2022 con Cuando termines de salvar el mundo. Un crecimiento autoral que seguramente lo lleve a tener cierta relevancia en la alfombra roja del próximo año. Por el momento, A Real Pain tiene cuatro nominaciones a los Globos de Oro y su coprotagonista, Kieran Culkin, parece un serio candidato para el Oscar a Mejor actor de reparto. En España podremos verla en cines el 10 de enero de 2025.

En lo interpretativo, aparte de protagonizar dicho filme dramático, lo veremos recuperar su papel de mago en Ahora me ves 3.