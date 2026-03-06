Mejor que ‘Cincuenta sombras de Grey’: la nueva miniserie de Netflix ideal para los fans de los dramas eróticos

Uno de los estrenos más esperados de Netflix para este 2026 es la miniserie Vladimir que se acaba de estrenar el 5 de marzo. Una ficción creada por la escritora Julia May Jonas a partir de su propia primera novela en la que se cuenta la historia de una profesora de literatura cuyo matrimonio está en peligro tras un escándalo que salpica a su marido y que conoce a Vladimir, un joven profesor que despierta una especie de admiración intelectual que se convierte poco a poco en una obsesión. Una miniserie de solo 8 episodios que está protagonizada por la conocida actriz Rachel Weisz que interpreta el papel de M la profesora y el atractivo actor Leo Woodall que interpreta al joven profesor que llega al campus. Vladimir está sorprendiendo por sus escenas eróticas que para muchos pueden competir con las de Cincuenta sombras de Grey.

La serie Vladimir ha sido dirigida por Julia May Jonas, que es también el creador, Francesca Gregorini, Shari Springer Berman, Josephine Bornebusch y Robert Pulcini, Además de sus escenas eróticas subiditas de tono, uno de sus puntos fuertes es que cuenta con la interpretación de los actores Rachel Weisz a la que hemos visto en El jardinero fiel y a Leo Woodall al que todos recordamos por su papel en la serie romántica One Day. Vladimir es una original ficción que ha sido rodada en Toronto y que es uno de los estrenos más esperados en Netflix de este mes de marzo.

¿De qué trata la serie de Netflix Vladimir?

Como hemos comentado, la serie Vladimir cuenta la historia de M una profesora de literatura, cuyo papel interpreta el actor Raquel Weisz, que está pasando una época de crisis porque su posición en la universidad se está debilitando poco a poco y sus alumnos comienzan a perder el interés por sus clases. Además su matrimonio con John, otro profesor universitario al que da vida el actor John Slattery, también está empezando a hacer aguas por el escándalo de una agresión sexual que salpica a su marido.

Aunque con su marido mantenía una relación abierta desde hace años, la nueva situación por la que están pasando la supera. Además su hija Sid, papel interpretado por la actriz Ellen Robertson se ha distanciado mucho de ella en los últimos años.

En ese momento de crisis en el que a M le parece que nada tiene sentido, llega a la universidad Vladimir un joven y atractivo profesor, al que da vida el actor (Leo Woodall, que desde el primer momento le encanta. Al principio se siente atraída por su forma de hablar, pero luego se convierte en toda una obsesión. El problema es que Vladimir está casado con una misteriosa escritora (Jessica Henwick) y es padre de una hija pequeña. Pese a las dificultades M sueña despierta con mantener con Vladimir una gran historia de amor.

Según la sinopsis de la serie: «Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo, Vladimir, y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse. Cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesgará todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas».

La serie destaca por sus escenas eróticas y también por su crítica del mundo académico que rodea a la universidad, los alumnos y los profesores. Tal como vimos en series como La directora o Tell me lies la serie se sumerge en los problemas de esta institución educativo en un momento en el que todo está cambiando y todos tienen que adaptarse.

El reparto de esta miniserie

La protagonista de esta serie es la actriz Raquel Weisz a la que hemos visto en ficciones como I Want You de Michael Winterbottom, en El jardinero fiel de Fernando Meirelles o en Disobedience de Sebastián Lelio. El joven actor inglés Leo Woodall interpreta el papel de Vladimir y le hemos visto en la segunda temporada de la serie de HBO The White Lotus (2022) y en la miniserie romántica de Netflix One Day (2024).

Además tienen un gran peso en la serie Vladimir los actores John Slattery como John, el marido de M, Ellen Robertson como Sid y Jessica Henwick como Cynthia. También en el reparto de Vladimir están los actores Kayli Carter como Lila, Miriam Silverman como Florencia, Mallori Johnson como Edwina, Matt Walsh como David, Tattiawna Jones como Alexis y Louise Lambert como Dawn, entre otros.

La serie Vladimir es una buena opción para los que estén buscando una historia de amor cargadita de escenas de pasión y sexo. Una de esas ficciones perfectas para olvidarse de todo y disfrutar de un fin de semana de serie, sofá y manta. Además de esta serie en Netflix se van a estrenar este mes de marzo la segunda temporada de One Piece, la séptima entrega de Un lugar para soñar, Furias, Esa noche o La luz que aún nos guía.