La cartelera del 2026 podría salvar los cines: estos estrenos son la gran esperanza de las franquicias

Puede que fenómenos como el «Barbenheimer» o las recientes Del revés 2 y Deadpool y Lobezno hayan sido taquillazos increíbles en todo el mundo. Pero desgraciadamente, dichas producciones son la excepción que confirma una temerosa regla para las salas: Cada temporada la recaudación anual es menor. Detrimento que es todavía más dañino en el mercado español, con caídas en el box office general que van desde el 10’3% (2023), hasta el 23,2% (2019). Por eso, Hollywood está poniendo toda la carne en el asador, resucitando y continuando algunos de sus relatos más lucrativos. Una estrategia que tiene como resultado la futura cartelera de un 2026 que podría salvar los cines:

Estrenos para salvar los cines en 2026

‘La caza de Gollum’

Tras la acometida de Prime Video con Los anillos de poder, Warner Bros y New Line Cinema no iban a renunciar a una de sus propiedades intelectuales más importantes. En este caso, La caza de Gollum será una precuela de la trilogía original de Peter Jackson, quien vuelve como productor ejecutivo. Y es que ¿quién mejor para salvar a los cines que un filme antecesor a una serie de cintas que lograron aunar casi 3.000 millones de dólares en la taquilla internacional? Andy Serkis volverá al papel de Gollum y además se encarga de la dirección de un proyecto que por lo que sabemos, se dividirá en dos largometrajes. También se ha confirma el regreso de Ian McKellen como Gandalf. Vamos, el sueño de cualquier fan de Tolkien.

Fecha de estreno: 1 de enero.

‘Vengadores: Doomsday’

Puede que la era post-Thanos no le haya sentado nada bien a la Casa de las Ideas. De hecho, si nos dejamos de miramientos, en realidad la mayoría de los nuevos personajes y secuelas han construido su propio UFM (Universo del fracaso de Marvel). Por no hablar de la cancelación de Jonathan Majors y el cambio de rumbo respecto al villano Kang el conquistador. Para contrarrestar la decadente tendencia, el equipo de Kevin Feige ha rescatado a los directores Joe y Anthony Russo con vistas a que dirijan el renovado título Vengadores: Doomsday. Sin embargo, la sorpresa más grande fue la de el regreso de Robert Downey Junior, esta vez dando vida al villano Dr.Doom.

Fecha de estreno: 30 de abril.

‘The Mandalorian & Grogu’

¿Una película que cierra la historia de la serie más celebrada de Star Wars? No tenemos ninguna duda que a la película de The Mandalorian & Grogu le seguirán muchos lloros y al mismo tiempo, es esa clase de trama que termina liderando el verano que podría salvar a los cines. Al mismo tiempo, será la primera aventura de la franquicia creada por George Lucas en siete años.

Fecha de estreno: 22 de mayo.

‘Frozen 3’

Las dos primeras entregas de Frozen recaudaron 2.700 millones de dólares en todo el mundo y se espera que la tercera parte logre recuperar el récord que le arrebató recientemente Del revés 2 como la película de animación más taquillera de la historia. A día de hoy, únicamente conocemos el regreso de su reparto de voces original, con Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad.

Fecha de estreno: Todavía por programar.

‘Toy Story 5’

Sí, Disney va a recuperar la mayoría de sus IP para el 2026, quizás con el objetivo de volver a lo más alto de la taquilla anual (algo que posiblemente consiga cuando termine este presente año). Por supuesto, en dicho músculo corporativo no podía faltar una de las licencias creativas más estimulantes del campo de la animación. Toy Story parecía completamente cerrada con su trilogía, pero no podemos decir que la cuarta entrega no nos volviese a conquistar con su historia de despedidas y sensibilidad máxima. La quinta parte ha recuperado a Andrew Stanton, uno de los cineastas que más alegrías le ha traído a la marca del flexo, con Bichos, una aventura en miniatura, Buscando a Nemo y Wall-E.

Fecha de estreno: 19 de junio.

‘Shrek 5’

Vale, si la vuelta de Shrek 5 no es clave para salvar los cines ya no sabemos qué es lo que lo será. La nueva entrega del ogro más famoso del cine llegará como un reclamo auténtico de personas que se declaran fans absolutas de las dos primeras entregas. Puede que después la saga perdiera fuelle, pero nunca una quinta parte fue tan esperanzadora para toda una comunidad de admiradores. Por el momento, sabemos que Shrek 5 no le tiene nada de miedo a enfrentarse a la taquilla a Pixar ni a Disney.

Fecha de estreno: 1 de julio.