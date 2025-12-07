El final de ‘The Boys’ se acerca con su primer adelanto: tráiler, reparto y fecha de estreno

Prime Video ha lanzado hace algunas horas el primer material promocional del final de The Boys. La ficción que satiriza el género superheroico y en general, la política internacional, tendrá una despedida por todo lo alto en su quinta temporada. Y eso implica que Hughie, Frenchie, Kimiko, Carnicero, Leche Materna y Luz Estelar vuelvan a colaborar una última vez para poner fin al despotismo de Vought y a la tiranía de Patriota. Porque ahora, los verdaderos héroes protagonistas poseen un virus que podría borrar a todos los Super del mapa, incluyendo por supuesto al tiránico rol de Antony Starr.

Eso sí, para comprender del todo el final de The Boys, antes los fans deberán haber visto la relevante Gen V. El spin-off centrado en los estudiantes de Godolkin (todos con poderes) es a priori, mucho más relevante de lo que nos podía parecer antes de su estreno el pasado 2023. Varios personajes serán clave en la última batalla, la cual volverá a tener una trama concentrada en ocho episodios de aproximadamente, una hora cada uno.

El teaser promete brindarnos la ya característica brutalidad de la propiedad intelectual, aunque ahora el riesgo es más alto que nunca, según contaba el propio actor del Carnicero, Karl Urban. «En cuanto a los personajes y el apego que sientes por ellos…habrá algunos golpes fuertes desde el primer episodio», contaba el actor neozelandés en una reciente entrevista. Encariñarse de algunos roles siempre ha sido un ejercicio de alto riesgo para los acólitos de la serie, pues no es la primera vez que en una secuencia sorprendente, estos directamente se volatilizan violentamente. El final de The Boys elevará esa esencia hasta límites insospechados. Ya que temporada tras temporada, la producción creada por Evan Goldberg, Seth Rogen y Eric Kripke ha ido manteniendo una escalada de violencia que, mezclada con puro humor negro, seguía dejando a los espectadores con la boca abierta.

Primer adelanto de la quinta temporada

El desenlace promete el enfrentamiento final entre Carnicero y Patriota, con varias figuras clave que se posicionarán en uno u otro bando. Como es el caso de Soldier Boy, el cual permanece criogenizado en unas instalaciones de Vought o la hermana Sage, el cerebro que con su inteligencia sobrehumana, dirige los pasos de este grupo de villanos.

We’re going out with a bang. It’s The Boys final season teaser trailer, folks. Get ready to climax April 8. pic.twitter.com/ZY6DhwIUY5 — Prime Video (@PrimeVideo) December 7, 2025

El primer adelanto también nos permite echarle un vistazo a Ryan Butcher. El hijo del principal villano podría convertirse en el sucesor de su padre o en el único arma viviente capaz de hacerle frente y de destruirlo.

First look at Ryan in the final season of ‘THE BOYS’ pic.twitter.com/RGnq7EYDhh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 7, 2025

Entre las principales novedades del casting, la quinta temporada recupera a Jensen Ackles como Soldier Boy y presenta a otros dos actores de la mítica Sobrenatural; Jared Padalecki y Misha Collins. La serie contará con la participación de los personajes de Gen V, Marie Moreau (Jaz Sinclair), Cate (Maddie Phillips) y Sam (Asa Germann), entre otros.

¿Cuándo se estrena el final de ‘The Boys’?

El final de The Boys llegará a Prime Video el próximo 8 de abril de 2026. La serie estrenará dos episodios de golpe y después, uno semana hasta el último capítulo previsto para el 20 de mayo de 2026.