El creador de ‘The Boys’ no quiere ser comercial: «Estoy trabajando muy duro para no venderme»

En la era del cine de los superhéroes, The Boys se ha erigido como una sátira sobre la comercialidad de los estudios y sobre la explotación de un género con un interés decreciente en el último año. Sin embargo, la ficción producida por Prime Video ha seguido creando temporada tras temporada nuevas tramas, con la dificultad añadida de seguir sorprendiendo a una audiencia que ya ha visto como la historia ha convertido la brutalidad, el sexo y el gore en la capa que ondea los vientos de su narrativa. Así, como todo fenómeno que rompe en un principio con lo establecido, el creador Eric Kripke acaba de reflexionar sobre la preocupación latente de que la serie termine convirtiéndose en aquello que comenzó parodiando inicialmente.

Durante cuatro temporadas, los humanos y los personajes con superpoderes del mundo de The Boys se han enfrentado en el catálogo de la plataforma propiedad de Amazon, convirtiéndose en una de las historias más seguidas por los seriéfilos desde el debut de la adaptación en 2019. Justo antes del debut de la última temporada, se reveló que la quinta sería el final del camino de los protagonistas principales de la historia. Desde Hughie (Jack Quaid), hasta el Carnicero (Karl Urban), pasando por el que a todas luces es uno de los mejores villanos que ha dejado la moderna pequeña pantalla. Para algunos esa despedida fue un mazazo, mientras que otros pensaron que la serie ha adquirido una deriva decreciente donde lo mejor es terminar la trama principal en lo más alto, antes de como bien afirma Kripke, The Boys termine convirtiéndose en «aquello que juró destruir» o más bien, aquel corporativismo de franquicias, entretenimiento y merchandising con el que la IP se ríe del UCM de Marvel y de DC.

El final de ‘The Boys’

De esta forma, Eric Kripke es de los que ven el final tan cerca que a diferencia de otras series ultrareconocidas, no ha querido llegar a una sexta temporada. Un número común en la mayoría de éxitos televisivos que de seguro, desde Prime Video habrían visto con buenos ojos. Lo cual no quiere decir por otra parte su universo expandido vaya a terminar con el ¿final de Vought? En 2022, la plataforma estrenó la serie de animación de cortos The Boys: Diabolical y actualmente se encuentran desarrollando tanto la segunda temporada de Gen V, como la precuela Vought Rising.

Dicha última historia ofrecerá algo de luz sobre los primeros días de la compañía Vought, contando como terminó convirtiéndose en la multinacional de entretenimiento y seguridad más importante del mundo. No obstante, cuando al creador le preguntaron por la existencia de más vías de expansión del universo de The Boys, fue bastante cuidadoso y mostró su preocupación a convertirse en un mundo de superhéroes

«Vamos a analizar las fichas que tenemos sobre la mesa en este momento», comenzaba contándole Kripke a Christina Radish en una entrevista para For You Consideration del medio Collider. Después, inmediatamente mencionó la que era su mayor miedo en el desarrollo de la serie:

«Vivo con un terror absoluto de convertirme en lo que hemos estado satirizando durante cinco años. lo que pasa con The Boys es que es punk rock, y duele especialmente cuando los punks se venden. Estoy trabajando muy duro para no venderme. Hacemos estos shows porque realmente nos preocupamos por ellos y nos apasionan (…) No podemos contar en The Boys y no solo tratar sobre una expansión rápido, sino ser muy cuidadosos y conscientes de las decisiones que tomamos y ser capaces de defender por qué las tomamos. Sólo quiero que la gente diga, tal vez sea para ellos y tal vez no lo sea, pero hay que reconocerles que mantienen un nivel constante de calidad».

Por ello y como Kripke explicó sobre la expansión, todo es un poco una cuestión de hacer malabarismos, entre precuelas, secuelas y posibles spin-offs. «Eso es lo que estamos intentando hacer. Es un equilibrio complicado, sin duda. Porque no hay duda de que ahora somos una franquicia, pero estamos intentando hacerlo con la mayor integridad que Hollywood pueda reunir, que no es mucha, pero es un poco». La quinta temporada de The Boys llegará en algún momento del verano de 2026.