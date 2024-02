Las 10 mejores series de Amazon Prime para ver en familia este fin de semana

Ver series durante el fin de semana se ha convertido en un pasatiempo imprescindible para muchas familias. Una forma de divertirse tranquila con la que disfrutar de algunos momentos de ocio y diversión. Os vamos a recomendar 10 series de Amazon Prime Video que pueden estar bien para verlas con la familia durante el fin de semana.

El Zorro

Prime Video acaba de estrenar esta serie que es un remake de la película protagonizada por el actor español Miguel Ángel Bernadeau. Está ambientada en la California de 1820 en la que Diego de la Vega, el único hijo de Don Alejandro, regresa a casa para luchar contra la injusticia y la corrupción reinantes. Para todos durante el día es un dandy y por las noches un espadachín enmascarado llamado El Zorro.

The Boys

Una de las series favoritas de los jóvenes que tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la fama. Los protagonistas son un grupo de vigilantes que se hacen llamar «The Boys» y deciden hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva. Una de las series de Prime Video que se ha convertido en todo un éxito.

El verano en que me enamoré

Esta emotiva serie está basada se ha convertido también en una de las preferidas de los jóvenes y no tan jóvenes. Los protagonistas son Belly y su familia que durante el verano van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todo cambiará el verano que Belly cumple 16 años en el que sus relaciones cambiarán. Ese será el verano del primer amor, del primer desamor y de su vida.

Community

Una de las series más divertidas de los últimos años. Creada por Dan Harmon cuenta durante 6 temporadas la historia de un grupo de adultos que deciden empezar a estudiar en una universidad comunitaria. Estos alumnos forman un grupo extraño pero muy unido. La serie cuenta en el reparto con Joel McHale, Danny Pudi, Gillian Jacobs, Chevy Chase, Alison Brie, Donald Glover, Yvette Nicole Brown y Ken Jeong, entre otros muchos.

Generación V

Otra de las series que encanta a los jóvenes es está del universo de The Boys ambientada también en la única universidad para superhéroes de EE. UU. Estos estudiantes quieren formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International, pero para lograrlo harán alguna trampilla…

The Office

Una de las mejores series de comedia de los últimos años que es el remake de una serie británica. Creada por Greg Daniels y Michael Schur cuenta la historia de las personas que trabajar en una oficina liderada por Steve Carell en la que se viven todos los días situaciones absurdas. Una serie que se prolongó durante 9 temporadas.

Parks and recreation

También de los creadores de The Office cuenta una divertida historia en el mismo estilo: la vida diaria una oficina del departamento de parques y tiempo libre en Pawnee en Indiana. Está llena de personajes variopintos que pasan el día a día con mucho sentido del humor. En el reparto contó con actores como Amy Poehler, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Aziz Ansari, Jim O’Heir, Retta, Rashida Jones, Adam Scott y Rob Lowe, entre otros.

Dos chicas sin blanca

Una divertida serie protagonizada por Kat Dennings y Beth Behrs que se ha convertido en la favorita de muchos usuarios de esta plataforma de streaming. Cuenta la historia de un restaurante de Brooklyn donde trabajan juntas una niña rica caída en desgracia y una chica de clase trabajadora, que lograrán crear una gran amistad y se convertirán también en compañeras de piso.

La maravillosa Mrs. Maisel

Esta es una de las mejores series que se puede ver en Prime Video. Creada por Amy Sherman-Palladino ha sido galardonada con numerosos premios. Su protagonista es Midge (Rachel Brosnahan), una esposa perfecta que tiene que reconstruir su vida tras la separación de su marido haciendo lo que mejor sabe: recitar monólogos de comedia. Con la ayuda de su cascarrabias mánager Susie (Alex Borstein), luchará por hacerse un hueco en los escenarios neoyorquinos de los años 50-

As we see it

Otras de las series que se puede ver en Prime Video es esta comedia dramática y se ha convertido en una de las mejores de Prime Video. As we see it sigue las vidas de tres compañeros de cuarto en el espectro autista que encuentran la manera de vivir juntos y luchar por ir superando problemas de su día a día.

Superstore

Por último, os recomendamos esta serie de comedia cuenta con seis temporadas y en ella se va explicando el día a día de los empleados de unos grandes almacenes. Una serie creada por Justin Spitzer que cuenta su reparto con America Ferrera (Bety) y Ben Feldman (Mad Me’). Los protagonistas de Superstore tienen que superar las reuniones de equipo, la tensiones salariales y bastante líos amorosos o de amistad que pueden influir en su trabajo.