Amazon Prime tiene gratis la película gallega con más premios que tienes que ver este fin de semana

El cine español ya nos tiene acostumbrados a competir directamente a nivel de producción con algunas de las mejores industrias internacionales. La autoría es algo comúnmente mayoritario gracias a cineastas de la talla de Carla Simón, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Sorogoyen o Pilar Palomero. Sin embargo, hace ya algunos años, hubo un filme que rebasó cualquier expectativa de los espectadores de habla hispana. Un filme carcelario que se puede ver en Amazon Prime completamente gratis. Hablamos cómo no de Celda 211. La ganadora de ocho Premios Goya realizada entre el sello madrileño Morena Films y la productora gallega, Vaca Films.

Hoy no resulta extraño ver narrativas fílmicas y televisivas producidas por compañías de Galicia. Ahí están Bambú Producciones o todas esas ficciones que ponen a la comunidad en el mapa. No obstante, en 2009 resultó muy extraño y completamente innovador tener a una empresa audiovisual como Vaca Films al frente de un proyecto de la talla de este fenómeno cinematográfico patrio. Dirigida por Daniel Monzón, el director mallorquín firmó su mejor trabajo hasta la fecha con un drama rebosante de tensión y por momentos, completamente claustrofóbico. Hasta ese momento, Monzón había destacado gracias a su ópera prima El corazón del guerrero, siendo nominado a la mejor dirección novel en los Goya del año 2.000. Tras aquel relato fantástico, su cine creció exponencialmente con El robo más grande jamás contado y La caja Kovak, pero no con Celda 2011 se hizo un nombre marcado a fuego para la Academia de cine española.

Entre sus galardones, destacaron el de Mejor película y el de Mejor director para Monzón, quien por el momento no ha podido replicar el nivel narrativo de esta historia sobre la libertad y la violencia. La primera de ellas fue El Niño y tras ello, vivió un cambio de registro sustancial con la comedia negra Yucatán. En 2021 estrenó la valorada Las leyes de la frontera, con la que obtuvo cinco premios Goya. Pero ninguna, ninguna dejó la huya en el público que consiguió la que para muchos es una de las mejores cintas españolas de la historia de nuestro cine. Siendo del mismo modo, un éxito para las salas al recaudar casi 9 millones de euros en los cines españoles.

¿De qué trata ‘Celda 211’?

La sinopsis oficial de Celda 211 es la siguiente: «El día que Juan (Alberto Ammann) empieza a trabajar en su nuevo destino como funcionario de prisiones, se ve atrapado en un motín carcelario. Decide entonces hacerse pasar por un preso para salvar su vida y para poner fin a la revuelta, encabezada por el temible Malamadre. Lo que ignora es que el destino le ha preparado una encerrona».

Más allá del trepidante guion que Monzón y Jorge Guerricaechevarría adaptaron de la novela homónima de Francisco Pérez Gandul, el principal atractivo de Celda 211 es el reparto espectacular liderado por Alberto Amann y Luis Tosar. Un elenco en el que se concentran nombres como Antonio Resines, Carlos Bardem, Marta Etura, Vicente Romero, Manuel Morón, Manolo Solo, Fernando Soto y cierto intérprete que por aquel entonces no era tan conocido: Luis Zahera. Aunque por buenas que sean las interpretaciones del conjunto de su casting, ninguna de ellas puede opacar al personaje de Malamadre construido por Tosar.

El fantástico papel de Luis Tosar

Con 10 nominaciones a los Goya, destacar un único papel en la carrera de Luis Tosar podría tildarse de temeridad. Pero, por mucho que nos haya encandilado a lo largo de los años con sus personajes, ninguno está a la altura de la energía y vivacidad que desprende el gallego como Malamadre. El personaje del peligroso preso le otorgó al lucense su tercer Goya interpretativo, tras ganarlo en 2003 con Los lunes al sol y Te doy mis ojos. Si tuviésemos que hacer un ranking con los villanos más icónicos del cine español, resultaría imposible dejar fuera al coprotagonista y aliado temporal del carcelero infiltrado.

Malamadre es el corazón de Celda 211 como Darth Vader lo es de Star Wars o Vito Corleone lo es de El Padrino. Su presencia es absoluta y en cada plano ofrece la certeza salvaje de que no existen barrotes que lo puedan doblegar.

¿Sólo está en Amazon Prime gratis?

Por suerte para los amantes del séptimo arte nacional, Celda 211 no está únicamente disponible en Amazon Prime gratis. sino que también la tenemos disponibles en los catálogos de Netflix, SkyShowtime, y Movistar +. Una versatilidad que con poco más de hora y media de duración, la convierte en una de las mejores opciones para una tarde de cine en casa.