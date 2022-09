¿Quién es Carla Simón?: la directora detrás del fenómeno ‘Alcarràs’

La preselección de España para los Oscar no suele declinar en una decisión sencilla para la Academia de nuestro país. No obstante, este año parecía más complicado que nunca. Por un lado estaba el experimentado Rodrigo Sorogoyen con su As Bestas y por otro, la mirada sobre la maternidad de Cinco lobitos, fruto de la genialidad de la debutante Alauda Ruiz de Azúa. Cualquier otro año, cualquiera de estas dos obras habría sido una candidata firme y favorita, sin embargo esta edición le ha tocado competir contra el fenómeno Alcarràs de Carla Simón. Pero ¿quién es esta cineasta que ha conquistado un Festival internacional tan relevante como la Berlinale?

Alcarràs es la elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Como siempre, hay que recalcar que esta elección no significa que la propuesta vaya a estar nominada en la categoría de mejor película internacional. Por delante tiene un duro recorrido en el que los Académicos de los Oscar irán descartando propuestas de diferentes países, hasta quedarse con 5 títulos. La última vez que España tuvo una representante entre las posibles ganadoras fue con Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, incapaz de hacer nada contra Parásitos, la cinta revelación del 2020. Este año, El buen patrón se quedó a las puertas y no pasó el último corte. Esperemos que Alcarràs nos dé más suerte.

Carla Simón: Un cine de sencillez lleno de significado

Carla Simón Pipó es una directora nacida en Barcelona en 1986 que se graduó en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2009 y terminó cursando el Master of Arts de la London Film School. Allí dirigió el documental Born positive, el cual sigue a tres jóvenes londinenses que nacieron con el VIH y el cortometraje Lipstic. Pero realmente el éxito le llegó de forma muy temprana, cuando rodó Verano 1993 (su ópera prima) con 30 años. Este filme que habla de la pérdida desde la mirada de una niña y que está basado en la propia infancia de la directora, fue también la obra escogida por los académicos españoles de cara a los Oscar del 2018. Entre los múltiples reconocimientos, Verano 1993 se llevó 3 Premios Goya y 5 Premios Feroz.

Con Alcarràs el crecimiento internacional parece evidente. Esta propuesta sobre la importancia de la familia en tiempos de crisis rompió una prolongada maldición de nuestro cine con el certamen alemán. La segunda película de la realizadora catalana cultivó con mimo y recogió el Oso de Oro, 40 años después de que Mario Camus hiciese lo propio gracias a La colmena. 2 de 2, en películas rodadas y directas a los Oscar, un récord atípico difícil de mantener, pero que marca un camino. Con el trabajo de cineastas como Carla Simón, el futuro del talentoso cine español está más que garantizado.

Alcarràs esta disponible para alquilar en plataformas como Apple Tv, Filmin o Amazon Prime Video. Aunque visto su futuro éxito y las más que probables nominaciones en los Goya, no tardará en volver a los cines españoles.