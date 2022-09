‘Alcarràs’ es la elegida: representará a España en los Oscar 2023

España ya tiene con Alcarràs a su candidata perfecta para representarla en los Oscar 2023. Tenía una dura competencia, pero los galones y el haber ganado el Festival de Cine de Berlín han pesado demasiado como para no aupar hacia lo alto del podio al relato rural de Carla Simón.

Alcarràs se enfrentaba a As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen (El reino) y a Cinco Lobitos, la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa. Simón se ha mostrado muy contenta en sus primeras declaraciones, valorando el buen año del cine patrio: “Estamos muy ilusionados de hacer esta carrera y le vamos a dedicar todo el amor y el tiempo del mundo. Es un honor en un año de películas tan importantes para el cine español”. A pesar de su corta carrera, no es la primera vez que la cineasta coloca una película suya como la primera opción del país para los Oscar. En 2017 España mandó su ópera prima Verano 1993 a los Oscar 2018. Desgraciadamente, no fue seleccionada por la Academia, pero resulta encomiable que de momento, la directora haya conseguido un pleno de propuestas seleccionadas por los académicos cinematográficos.

En la pasada edición, El buen Patrón llegó hasta el último corte en la carrera hacia los Oscar, pero finalmente fue descartada como opción. La última vez que España tuvo una película en la categoría de mejor película internacional fue en 2020, aunque perdió contra la gran ganadora de ese año, Parásitos. Pero, ¿de qué trata Alcarràs?

Alcarràs, de Carla Simón, representará a España en los Premios Oscar 2023. pic.twitter.com/vXG3RlnY2I — Academia de Cine (@Academiadecine) September 13, 2022

La sinopsis oficial es la siguiente: “Durante generaciones, la familia Solé, cultica una gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña. Sin embargo ese verano, después de ochenta años cultivando la misma tierra, puede que sea a última cosecha”. La crítica fue unánime respecto a Alcarràs, señalando lo simple de su belleza y destacando la mirada de Carla Simón como autora, con una visión humanista de la tierra. En cuanto a sus rivales internacionales, deberá competir contra infinidad de títulos que envían los diferentes países. Destacan, por el momento, la alemana Sin novedad en el frente y la surcoreana Decision to leave de Park Chan-wook

Se estrenó a finales de abril, pero de seguro que de cara a los Goya y por la consideración y confianza para los Oscar, volverá a los cines. Actualmente puede verse bajo alquiler en Apple TV, Filmin, Rakuten TV y Amazon Prime Video.