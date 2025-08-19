La Junta ve resignación en el PSOE de Montero de cara a las andaluzas: «Su prioridad es ser segundos»

El consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto, ha señalado que «la prioridad» del PSOE de cara a las próximas elecciones andaluzas, previstas para junio de 2026, pasa por «quedar segundo» por detrás del PP de Juanma Moreno. La corrupción que ahoga al PSOE, la «incoherencia» de la candidata socialista y la «conexión» del líder popular con la sociedad andaluza hacen muy difícil, según Nieto, el sorpasso de María Jesús Montero en las urnas.

El consejero evoca una conversación con «un histórico del Partido Socialista» que reconocía que el objetivo de un resignado PSOE es conformarse con ser segunda fuerza en Andalucía, «porque hay bastantes posibilidades de que no sea segundo». «Eso se empezó a decir en Galicia hace algunas elecciones y los del PSOE no se lo creían, pero es que hoy son terceros y gracias, porque la crisis de Podemos les garantizó que no fueran cuartos, pero en algunas encuestas estuvieron cuartos en Galicia», ha expuesto en una entrevista con Europa Press.

En las elecciones gallegas de 2024, el PP logró 40 escaños (47% de votos), el BNG 25 y el PSOE 9, cinco menos que en 2020.

«Por lo que dicen las encuestas, por lo que dice la calle y por las sensaciones que tenemos, el PSOE andaluz de Montero quiere quedarse como está», ha rematado Nieto sobre el horizonte electoral, que Moreno situó en un fin de semana de junio de 2026 «limpio» de romerías.

Juanma Moreno, el perfil ideal

Nieto reacciona con un «bendito el problema, ¿no?», cuando se le pregunta si el PP se enfrentará a un reto el día que Moreno deje de ser su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, y si lo es también que su figura esté por encima de las siglas del partido. «Tenemos la suerte de disfrutar de un presidente que ha conectado perfectamente con la sociedad andaluza. Hemos compartido muchas reuniones, de muchos tipos, y cuando ves su sensibilidad y su visión te das cuenta de por qué luego llegan los resultados electorales», sostiene.

El consejero recalca que Moreno ha dado al PP y a la Junta «la seguridad y la percepción de que vamos por el buen camino». «Tiene un compromiso firme con Andalucía que nos da garantías de que el proyecto de Juanma Moreno va para largo. Es uno de los referentes políticos de España más valorados. Ojalá que los andaluces lo sigan apoyando de la misma forma», ha añadido.

Sobre Montero, el consejero considera que es el «perfil que menos ayudaba al PSOE» a poner encima de la mesa una «alternativa» seria a Moreno. La candidata socialista «viene del pasado» y «ha estado presente en todo lo criticable, en todo lo que ha hecho mal el PSOE y que le ha llevado a la oposición en Andalucía».

Además es «vicepresidenta del gobierno de Sánchez, que es otro lastre para las siglas del PSOE en Andalucía», y «la ministra de Hacienda que está llegando a acuerdos con Cataluña y que castiga a Andalucía», mientras que cuando era consejera de Hacienda de la Junta «denunciaba» esta misma situación que «ahora practica».

«La incoherencia se llama María Jesús Montero, y esa incoherencia y unas siglas con mucho desgaste hacen que el PSOE no sea alternativa en este momento», zanja Nieto.

Salud y demografía

Preguntado por si la sanidad pública es el punto débil de la mayoría absoluta del PP, Nieto señala que «el servicio público de salud es seguramente el más complejo de todos los que tiene un Gobierno, un servicio muy crítico en el que nadie se siente conforme, en el que todo el mundo piensa que se tiene que hacer mejor y que se merece más».

«Tanto la consejera como su equipo están haciendo un trabajo ingente, están consiguiendo avances muy positivos y hoy están mejor que hace un año, aunque las noticias positivas nunca nivelan las negativas», reflexiona.

Al hilo, Nieto ha recordado la fuerte inversión de la Junta de Juanma Moreno en materia sanitaria, pasando de los 8.000 millones de euros a los 15.000 actuales: «Estamos a punto de doblar el presupuesto en salud en un periodo de tiempo muy corto. Si uno se abstrae un poquito y se quita esa reacción visceral, se da cuenta de que el servicio que presta la Junta de Andalucía en materia de salud es francamente bueno», remacha Nieto.

Por último, el consejero ha lanzado una advertencia sobre la Estrategia de Reto Demográfico que ha coordinado su departamento en el seno del Gobierno andaluz: «Si no actuamos, si no ponemos encima de la mesa una serie de medidas muy audaces y muy determinadas, Andalucía va a dejar de ser la comunidad autónoma más poblada después de siglos siéndolo».

«Al ritmo de crecimiento que tienen hoy Cataluña, Madrid y Valencia, Andalucía está abocada a dejar de serlo si no trabajamos bien esa gestión, y para Andalucía es muy muy importante ser la comunidad autónoma más poblada», ha agregado.

Nieto ha remarcado que Andalucía es la comunidad con más costa, la segunda por territorio, la primera en superficie agraria activa y la que más espacios naturales protegidos tiene. En la Estrategia contra el Reto Demográfico, ha fijado como meta llegar a 10 millones de habitantes en 2050. A este respecto, el IECA plantea tres escenarios: uno optimista que roza esa cifra, uno intermedio que mantiene la población en 8,6 millones y uno pesimista con una pérdida cercana a 500.000 habitantes.

El consejero de Justicia ha avisado de que Andalucía debe trabajar los movimientos migratorios internos porque hoy salen más andaluces de los que llegan, y ha pedido invertir ese saldo, a la par que ha defendido una inmigración regulada y ajustada a la demanda. «Si volviéramos a la tasa de natalidad de hace menos de una década, ya estaríamos en saldo vegetativo positivo o, por lo menos, un saldo vegetativo cero, que es lo que la Comisión Europea está tratando de buscar», ha concluido.