Ferraz despeja el camino a Montero: no tendrá rival en el PSOE en su candidatura a las andaluzas

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, se ha confirmado este miércoles como la única precandidata a encabezar el cartel de los socialistas andaluces en las próximas elecciones autonómicas, previstas para junio de 2026, según ha certificado la Comisión de Ética del PSOE de Andalucía.

Luis Ángel Hierro, el hombre que intentó coger las riendas del PSOE andaluz en 2021 y 2025, ha denunciado las injerencias de Ferraz en su intento de encabezar la delegación regional del partido para dejar vía libre a Montero: «Cerdán y Ábalos impidieron que me presentara contra ella en las primarias del PSOE andaluz», ha declarado en una entrevista publicada este miércoles en OKDIARIO Andalucía. Hierro afirma que no pudo competir contra Montero porque los avales exigidos eran del 12%, «una auténtica barbaridad». En 2021 bastaba con el 2% del censo de militantes para formalizar una candidatura, según ha explicado.

Este jueves, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, Montero reunirá al Pleno de la Comisión Ejecutiva Regional para analizar la actualidad política, marcada por las consecuencias del demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que destapó una presunta trama corrupta de adjudicaciones irregulares de obras y comisiones ilegales, desencadenó la dimisión de Santos Cerdán y tambaleó la poltrona de Pedro Sánchez. La cita será a las 17:30 horas en la sede del partido en Sevilla, en la calle San Vicente.

La de este jueves será la primera reunión de la Ejecutiva del PSOE-A tras la convulsión que ha sufrido el seno del propio partido socialista a raíz del informe de la UCO que implica a Cerdán en

No habrá primarias

El PSOE andaluz abrió este pasado lunes el plazo de precandidaturas para elegir a la persona que aspirará desde sus filas a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

Tras concluir dicho plazo, este miércoles a mediodía, se ha confirmado que la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la única persona que ha presentado su precandidatura a este proceso, según la comprobación realizada por la Comisión de Ética, que ha certificado que «cumple con todos los requisitos reglamentarios establecidos».

Según ha informado el PSOE andaluz en una nota, la Comisión ha comunicado a la ya precandidata que el número de avales necesarios para la proclamación definitiva debe ser del 6% del censo total de afiliados como mínimo y del 10% como máximo.

El periodo de recogida de avales comenzará este jueves y permanecerá abierto hasta el día 26 a las 14:00 horas. A partir de ese momento se hará el recuento y verificación de los avales, y al término está previsto que la Comisión de Ética lleve a cabo la «proclamación definitiva» Montero como candidata socialista a la Junta de Andalucía.

En esta ocasión, al no presentarse más de una precandidatura para encabezar el cartel del PSOE-A a las andaluzas, no será necesaria la celebración de primarias. Las últimas se celebraron en 2021, de cara a los comicios autonómicos de junio de 2022, y en ellas se enfrentaron en la entonces secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz; el por entonces alcalde de Sevilla, Juan Espadas; y el catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro. Juan Espadas se impuso a Susana Díaz y Luis Ángel Hierro con el 55,19 % de los votos. No hizo falta una segunda vuelta.