Luis Ángel Hierro: «Cerdán y Ábalos impidieron que me presentara contra Montero en las primarias del PSOE andaluz»

Luis Ángel Hierro, hombre que intentó coger las riendas del PSOE de Andalucía (PSOE-A) tanto en 2021 como este 2025, ha denunciado en una entrevista a OKDIARIO Andalucía que la dirección del partido le impidió presentarse a las últimas primarias frente a María Jesús Montero, proclamada secretaria general del PSOE-A el pasado mes de enero. Hierro acusa directamente a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos de cambiar las normas internas para evitar cualquier competencia.

Hierro, que ya fue candidato a liderar el PSOE andaluz en 2021, asegura que en esta ocasión ni siquiera pudo registrarse formalmente como aspirante debido al elevado umbral de avales exigido: «En las primarias anteriores había una serie de avales que había que recoger. En el 39 Congreso se democratizó muchísimo el partido y estos dos señores (Santos Cerdán y José Luis Ábalos), con su gestión como responsables de organización del partido, han trabajado para que no haya primarias».

«Cerdán y Ábalos han trabajado para que no haya primarias»

Según detalla, en 2021 bastaba con el 2% del censo de militantes para formalizar una candidatura, pero en enero de 2025 se exigió el 12%, «una auténtica barbaridad»: «Sabían que iban a impedir cualquier candidatura, y en esta segunda ocasión consiguieron que no me presentara. En la primera era el 2% y entré, pero en esta segunda era el 12% y no entré».

Hierro denuncia que la estrategia de la dirección socialista ha sido vaciar de contenido democrático los procesos internos: «Si hay un daño que han hecho que no ha sido percibido externamente ha sido poner fin a la democracia interna del partido». Como ejemplo, señala que en el 41 Congreso del PSOE «los delegados, que yo sepa, sólo se votaron en Cantabria. Todos los demás fueron presentando solamente una listita. No hubo elecciones, no hubo votaciones».

«La mayor parte de los secretarios generales a nivel regional y provincial lo han sido presentando una instancia. No han tenido ni que recoger avales», insiste. A su juicio, esto ha supuesto «destrozar la democracia interna del partido», y reclama una rectificación urgente: «Cualquier futuro pasa por deshacer lo que hicieron en ese aspecto, y volver a los avales del 39 Congreso y a la forma de participación de la militancia de entonces».

Hierro avanza que pedirá al comité federal del PSOE, previsto para el 5 de julio, que revierta las reformas internas aprobadas en los últimos congresos: «Intentaré hacer llegar a la dirección que volvamos a la normativa del 39 Congreso. Es urgente anular todas las modificaciones que se hayan hecho en el 40 y en el 41 Congreso».

«Pedro Sánchez es un nefasto secretario general del partido»

«Ahora mismo, si fuéramos a un congreso extraordinario, los delegados no se votarían. ¡El 10% de avales para presentarse a delegado! Conclusión: ese congreso estaría deslegitimado democráticamente porque la militancia no participaría», sentencia.

Respecto al papel de Pedro Sánchez, Hierro distingue entre su labor institucional y su gestión del partido: «Pedro Sánchez ha sido y es un magnífico presidente del Gobierno, pero yo creo que es un nefasto secretario general del partido. Lo que pasa es que en este partido van las dos cosas unidas. Igual que en el PP e igual que en la mayoría. No somos el PNV».

Aunque no exige su dimisión, sí considera que «hay que acabar ya con las incompatibilidades». En su opinión, el PSOE ha dejado de ser ejemplar en este terreno: «Durante mucho tiempo ha luchado por las incompatibilidades. Era un socialista un cargo. Esto ha degenerado. Tenemos ministros que son secretarios generales de federaciones, ministros en la ejecutiva federal, una vicepresidenta del Gobierno que es vicesecretaria general…».

«El partido es una cosa muy seria. Esto de tener a personas que están donde no tienen que estar… poner a Ábalos de ministro y de secretario de organización… ¡Por favor! Es que esto es un despropósito», concluye Hierro, en una crítica directa a las decisiones orgánicas de Sánchez y su entorno.