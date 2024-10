Nace BAS, el proyecto para echar a Espadas y liberar al PSOE andaluz del yugo de Ferraz

El movimiento de base del socialismo andaluz, Bases Andaluzas Socialistas (BAS), ya trabaja para presentar un nuevo proyecto de integración y unidad que conforme una alternativa de cara al 15º Congreso regional del PSOE de Andalucía (PSOE-A) que se celebrará a comienzos del próximo año. Esta plataforma, que suma e integra a militantes socialistas que apoyaron a distintas candidaturas en las primarias del 14º Congreso Regional, mantiene que el PSOE-A necesita, por un lado, «una transformación profunda en su acción política y, por otro, una regeneración y renovación del proyecto, que tenga decisión propia en la defensa de los intereses de Andalucía». BAS está liderado por Luis Ángel Hierro, que fue el tercero en discordia en las primarias del PSOE andaluz de junio de 2021, que dejó a Espadas como secretario general del PSOE-A en detrimento de Susana Díaz.

La situación del PSOE-A en la actualidad, demuestra un claro alejamiento del electorado andaluz, tras cuatro derrotas electorales y una caída del suelo electoral del PSOE-A a los 880.000 votos en las autonómicas de 2022, con 30 diputados socialistas frente a los 58 del PP y con las últimas encuestas indicando un empeoramiento dramático.

El nuevo proyecto del PSOE-A será «netamente socialista y andalucista coherente con la historia singular de Andalucía y atendiendo al relevante papel que el PSOE-A ha representado en la historia del socialismo español». La nueva plataforma pretende «recuperar la ilusión de pertenecer al partido que ha transformado la vida de millones de andaluces y andaluzas; reconstruir el Estrado de Bienestar en Andalucía, que se ha visto erosionado y dañado por el gobierno del Partido Popular, relanzando los servicios públicos, especialmente sanidad, educación, vivienda y dependencia; generar un salto cualitativo del desarrollo de la economía andaluza; y promover un sistema de 2 financiación justo, equitativo, equilibrado e igualitario, tomando como referencia el modelo de financiación de los estados australianos».

El manifiesto de BAS comenzará a difundirse a los millares de afiliados y afiliadas para que lo apoyen en las próximas semanas. En este documento se afirma: “El PSOE-A debe ser un partido participativo que recupere su actividad interna y que base la acción política en la participación de la militancia y en que los órganos del partido cumplan sus funciones y lideren esa acción política; debe ser un partido inclusivo, terminando con las exclusiones que hemos pagado electoralmente, para que todo y toda socialista que lo desee pueda contribuir sin vetos a su organización».

Esgrimen que «debe ser un partido activo, dejando de pensar que el desgaste del contrario nos hará retornar al gobierno y ejerciendo una labor política de oposición activa, incansable y permanente hasta volver a recuperar la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos y Diputaciones que hoy no gobernamos; debe ser un partido abierto, ensanchando la militancia entre la juventud, las y los profesionales, las personas trabajadoras y nuestros mayores, rompiendo la dinámica endogámica que nos ha alejado de la sociedad andaluza; y debe ser un partido autónomo y leal, ya que una federación que representa más del 25% del partido, debe poder generar liderazgos autónomos, sin condicionamientos externos, y un proyecto político propio, leal con el proyecto federal del PSOE, pero que responda a las necesidades de Andalucía».

El manifiesto culmina con: “Para ello debemos comenzar el trabajo internamente, uniéndonos para ganar el próximo 15º Congreso del PSOE de Andalucía con un proyecto que mire al futuro de Andalucía, sustentado en un programa construido por toda la militancia socialista, con la vocación de aunar nuestras fuerzas para ilusionar a la mayoría de andaluces y andaluzas y sacar a la derecha del gobierno de Andalucía, que tanto daño está haciendo, en las próximas elecciones autonómicas».

Suscriben el documento: Ramón Soto Carrillo (PSOE de Almería), militante de la agrupación de Carboneras, ex secretario general de Juventudes Socialistas de Almería y miembro del Comité Directos del PSOE de Andalucía; Juan Luis Belizón (PSOE de Cádiz), militante de la Agrupación Local de Chiclana y ex delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz; Teresa Alonso Montejo (PSOE de Córdoba), militante de la Agrupación Local de Lucena, miembro del Comité Director del PSOE-A y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lucena; Juan José Martín Arcos (PSOE de Granada), militante de la Agrupación Local de Pinos Puente y ex diputado en el Parlamento de Andalucía; Francisco Javier Martínez Ayllón (PSOE de Huelva), afiliado agrupación Local PSOE Huelva capital, ex concejal de Aljaraque y ex diputado provincial; María de los Ángeles Jiménez Samblás (PSOE de Jaén), militante del PSOE de Jaén y miembro del Comité Provincial del PSOE de Jaén y ex delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Jaén; José Ortiz García (PSOE de Málaga), militante de la Agrupación Local de Torremolinos y miembro del Comité Federal del PSOE; y el ex alcalde de Torremolinos Pedro Atienza Montero (PSOE de Sevilla), militante de la Agrupación Local Sur “Rosa Luxemburgo” de Sevilla y profesor Titular de Economía Pública de la Universidad de Sevilla.