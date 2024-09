Susana Díaz, única socialista que planta cara a Rufián: «Hace honor a su apellido»

La ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sido la única socialista en responder al portavoz de ERC Gabriel Rufián por su intervención de este jueves en el Congreso de los Diputados en la que afirmaba que «la desigualdad de Andalucía no es por culpa de los catalanes sino de 40 años de caciques», en alusión a los sucesivos gobiernos del PSOE andaluz. La senadora ha levantado la voz: «Andalucía no se toca ni se insulta».

Sorprende ver que Susana Díaz se haya quedado sola en su defensa del PSOE de Andalucía tras el ataque de Rufián. Ni su secretario general, Juan Espadas, ni su portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, ni el propio partido se han pronunciado en público o en redes sociales por las acusaciones del independentista catalán.

Sí lo ha hecho la ex presidenta de la Junta: «El Sr. Rufián, vuelve hacer honor a su nombre» (persona sin honor, perversa, despreciable, según la RAE), ha publicado este viernes en su cuenta de X (antes Twitter). «Andalucía es grande por su gente, su historia y su futuro. Aquí no hay caciques, sólo un pueblo que se ha ganado el respeto con esfuerzo y trabajo. No manipule la historia. Andalucía no se toca ni se insulta», ha sentenciado.

En segundo plano aparece el ex diputado del PSOE por Sevilla Luis Ángel Hierro, que ha señalado este viernes que «Rufián no tiene ni idea de la historia de Andalucía». «La culpa de la situación de Andalucía la tiene el proteccionismo instaurado tras la pérdida de las colonias para proteger la incipiente industria catalana y vasca», ha destacado, entre otros motivos, en sus redes sociales.

La intervención de Rufián en el Congreso incluía también dardos al PP por sus críticas al cupo catalán y su infrafinanciación autonómica: «El presidente de Andalucía se plantó en la Moncloa con un dosier que decía Andalucía por la igualdad. Porque claro, en Andalucía no hay igualdad por culpa de los catalanes. A veces de Broncano también, que por su culpa no hay Guardia Civil suficiente en La Línea de la Concepción -ironizó-. Es culpa de los catalanes que desde hace ya 40 años en Andalucía haya un 30% de pobreza y un 40% de paro juvenil. Y es culpa de los catalanes que Andalucía tenga los peores datos de salario medio del sur de Europa. ¿Es culpa de los catalanes o es culpa de que durante 40 años en Andalucía han gobernado caciques?».

La Junta de Andalucía de Juanma Moreno ha contestado a estas palabras de Rufián en voz de su consejera de Economía y Hacienda, Carolina España: «Parece mentira que una persona que tiene sangre andaluza hable tan mal de esta tierra, cargado de los prejuicios que tanto mal hacen a nuestra maravillosa comunidad y a todos los andaluces», ha escrito en sus redes sociales.

Rufián, recordemos, tiene raíces andaluzas y ha hecho gala de ello en numerosas ocasiones: «Soy hijo y nieto de andaluces que llegaron a Cataluña hace 55 años desde Jaén (sus abuelos paternos eran de La Bobadilla) y Granada. Soy lo que llaman un charnego y soy independentista. He aquí su derrota y he aquí nuestra victoria».