Sánchez, acorralado por Rufián, tilda de «anécdota» la trama corrupta de sus nº 2 en el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado este miércoles de «anécdota» la trama corrupta en la que está implicado el que fuera hasta el pasado jueves su secretario de Organización en el PSOE, Santos Cerdán, y también el antecesor de este, José Luis Ábalos, también mano derecha del actual jefe del Ejecutivo.

Acorralado por el diputado de ERC, Gabriel Rufián, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha desmarcado a la izquierda de la corrupción. El presidente ha asegurado en la Cámara Baja que su organización es «limpia», que «la izquierda no roba» y que el informe de la UCO que ha destapado la trama corrupta del PSOE sólo atiende a «indicios» y no tiene «sentencia en firme».

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, uno de los partidos que ejercen de socios parlamentarios de Sánchez, ha atacado duramente a Pedro Sánchez y al PSOE en la sesión de control. «Ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan», ha indicado Rufián, para corregir de inmediato al Ejecutivo. «No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO, sobre todo la UCO», ha afirmado.

«Usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted supo lo que eran y lo que hacían dos tipos que le siguieron, que estuvo con usted durante, semanas, meses… para recuperar la secretaría general del PSOE», ha continuado Rufián en su interpelación en el Congreso. «Que usted se enteró ayer de quiénes eran y de cómo eran y de qué hacían Santos Cerdán y Ábalos. Ustedes quieren que nos lo creamos, vale», ha completado, antes de enumerar una lista de tres exigencias para que Sánchez suene creible.

«Haga tres cosas», le ha espetado al presidente del Gobierno. «La primera: jure y perjure que no estamos ante la Gurtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P.Sánchez. Jure y perjúrelo», añade Rufián, que ha pedido a Sánchez que se persone contra Cerdán y Ábalos. Además, el portavoz del partido separatista también ha exprimido a Pedro Sánchez al pedirle que «vaya contra las corrupteras», en referencia a las constructoras, y que «nunca más esta gente se siente en un escaño», en relación con el fin de los aforamientos.

Después de comparar la corrupción de la derecha con la de la izquierda, de quien Rufián dice que «no puede robar», el diputado ha acorralado una vez más a Sánchez, atacando su victimismo después de que el presidente hiciera hincapié en su «decepción» personal tras la corrupción de Santos Cerdán. «¿Están decepcionados? Imagínense la gente que les votó en 2023, algunos por primera vez», ha zanjado Gabriel Rufián.

Sánchez se hace la víctima

La respuesta de Sánchez, visiblemente nervioso ante el ataque de uno de sus socios parlamentarios, ha provocado los abucheos desde la bancada del PP y de Vox. El presidente del Gobierno ha asegurado que se habla «de un informe de la UCO con indicios» y que «no hay sentencia en firme».

«El Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político y también se lo digo, en lo personal para mí», se ha victimizado Sánchez.

«Pero lo que no voy a aceptar con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba. Mi organización es una organización limpia», ha completado Pedro Sánchez, generando el caos en el Congreso por tildar de «anécdota» un caso de corrupción que implica a las dos personas que han sido su mano derecha en el PSOE desde que fuera nombrado presidente del Gobierno.