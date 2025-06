Feijóo avisa a Sánchez que no descarta la moción de censura: «No me faltan ganas, me faltan 4 votos»

Sesión de alto voltaje en el Congreso de los Diputados. La bronca entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez ha subido decibelios en pleno escándalo de corrupción por las revelaciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán.

«Señor Sánchez, hace un año usted escribió que era un hombre profundamente enamorado; hace cinco días dijo que estaba profundamente decepcionado. Es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción», ha empezado Feijóo, quien ha lanzado una pregunta directa a Sánchez: «¿Es verdad que le advirtieron hace meses que Cerdán era un corrupto?».

«Por mucho que se maquille, usted no es la víctima, somos los españoles. Es el máximo responsable», ha espetado el líder del PP, que ha aconsejado al socialista «ahorrarse los numeritos de cordero degollado» porque «es el lobo que ha liderado una manada de corruptos».

«Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la de dimisión, ¿piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?», ha preguntado Feijóo.

Sánchez se ha negado a responder y, en su lugar, ha disparado contra la oposición, aseverando que «el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones es el de la sentencia de casos de corrupción a la vuelta el verano que afectan al Partido Popular».

El dirigente socialista considera que ha tomado las suficientes medidas ante la corrupción que implica a dos secretarios de Organización del PSOE nombrados por él mismo.

«La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción es absoluta. Nosotros la expulsamos, a diferencia de ustedes», se ha limitado a señalar Sánchez, quien ha afirmado que «éste es un caso de corrupción doloroso para el PSOE».

«Pero hemos actuado. Por mucho que ustedes se empeñen, por mucho fango que metan, eso no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa nuestro país», ha apuntado.

Moción de censura

Feijóo ha advertido a Sánchez sobre una posible moción de censura, y ha avisado: «No me faltan ganas, me faltan cuatro votos. Si aparecen no lo dudaré un instante, y quién sabe si aparecerán, porque Ábalos fue el principio pero Cerdán no será el final». Así, ha reprochado al socialista que esté»intentando volver a comprar a sus socios».

Dirigiéndose directamente a los aliados parlamentarios de Sánchez, les ha instado a «elegir si quieren seguir en la trama de corrupción». «Señorías de Junts, del PNV, del Bloque, ¿de verdad?», les ha preguntado expresamente el líder del PP. El intercambio ha concluido con gritos de «¡dimisión!» por parte de la bancada popular.

Mientras la presidenta del Congreso pedía calma, los diputados de la bancada socialista se han puesto en pie para aplaudir a su líder al terminar su intervención.