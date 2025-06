El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido un lapsus este miércoles durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados: «En mi organización, la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta». De esa forma contestaba el secretario general del PSOE al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El jefe de filas de la formación con sede en la madrileña calle de Génova ha afeado al jefe del Ejecutivo que sea «un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción». Y le ha preguntado si «es verdad que le advirtieron hace meses que el señor Cerdán era un corrupto». Feijóo aludía al hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cercado por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que advertía de su participación en una trama en la formación socialista.

«Usted no es la víctima, la víctima somos los españoles», ha recalcado el presidente del PP, para añadir que Sánchez «es el máximo responsable» de la trama. «Ahórrese los numeritos de cordero degollado», le ha espetado.

Feijóo le ha reprochado que se niegue a dimitir, según aseguró el presidente, para no dejar el Gobierno a la «ultraderecha». «Señor Sánchez, no tiene que salvar a los españoles de sí mismos, los españoles quieren salvarse de usted». «La única carta que esperan es la carta de dimisión, ¿piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?», ha subrayado.

En su respuesta, Sánchez ha asegurado que «el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones», sino el de las sentencias «de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al PP». «La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta», ha apostillado.

Alusiones al «fango»

El presidente del Gobierno, por su parte, ha optado por defender su modelo económico y contraponerlo a la corrupción que la Benemérita le achaca al PSOE: «Por mucho que ustedes se empeñen, por mucho fango que metan, desde luego esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa nuestro país», ha subrayado.

Para Feijóo, este lapsus no ha pasado inadvertido y le ha afeado que haya dicho «que la tolerancia sobre la corrupción es absoluta». «Efectivamente, su argumentario es amaño en mis primarias, pero no gobierna el PP; adjudicamos contratos por mordidas, pero no gobierna el PP; perdonamos multas fiscales a cambio de favores, señora Montero, pero no gobierna el PP; nos repartimos prostitutas con dinero público, pero no gobierna el PP», ha subrayado. «Tremendo, señor Sánchez, está usted en todas las portadas de la prensa europea», ha sostenido.

Este pleno se ha desarrollado apenas unos días después de que se conociera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba al que hasta ahora había sido el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La Benemérita incautó audios grabados por uno de los investigados en la trama socialista, Koldo García, ayudante del también imputado José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y quien también fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE e imputado en el Tribunal Supremo. Las grabaciones demostraban una implicación de los tres socialistas en una presunta trama de mordidas.