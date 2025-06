El hombre que pagaba a Koldo: «Sólo yo hacía las cosas de forma legal, los demás jugaban a sobrecitos»

«El único que hacía las cosas legal era yo, los demás jugaban a sobrecitos y a hacer el tonto», con estas palabras explica el empresario Juan Carlos Etero Martínez los pagos que le hacía a Koldo García sin prestar ningún servicio a cambio de adjudicaciones.

Los abonos se hacían por la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), controlada por José Ruz, constructor valenciano que tenía contactos muy estrechos con José Luis Ábalos y Koldo García.

«A Koldo le pagaba porque era un trabajador y un empleado cobra, intenté hacer todo legal y ahora me veo en el informe de la UCO junto a empresas del Ibex 35 cuando soy un empresario normal», explica Etero, en una conversación con OKDIARIO.

Y prosigue: «Se están equivocando conmigo, están perdiendo el tiempo, no tengo nada que ver y nadie me ha llamado a declarar».

Los investigadores han colocado a Juan Carlos Etero como una de las piezas clave en el presunto cobro de mordidas por la adjudicación de obras públicas. Según la UCO, José Ruz Martínez se hizo con contratos para su empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) gracias a su relación con Koldo y Ábalos y, en contraprestación, le hacía ingresos bancarios en forma de nómina a través de Juan Carlos Etero.

Nóminas pagadas a Koldo

El informe de la UCO también recoge un extracto de una de las nóminas que pagó Juan Carlos Etero. Exponen que este último habría simulado la contratación de Koldo, dándole incluso de alta en la Seguridad Social y pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos mensuales. Los pagos se extendieron entre diciembre de 2022 y junio de 2023.

Pese a no prestar ningún servicio a la constructora, Koldo recibió dicha cantidad como contraprestación por adjudicaciones públicas con las que se consiguió hacer LIC por toda España. OKDIARIO ha tratado de contactar con José Ruz que ha declinado hacer declaraciones explicando que «sólo hablaría en el ámbito de la Justicia».

Pagos de Koldo

La UCO también ha encontrado que Juan Carlos Etero era compensado con pagarés y facturas. «Con fecha 25 de abril de 2023, Juan Carlos Etero le preguntó a Koldo cuándo pensaban pagarle desde LIC, ya que éste ya le estaba adelantando a Koldo el dinero mediante nómina. En este sentido, Koldo le trasladó a Juan Carlos Etero que el día 26 cobraría, pero que llamase directamente y preguntase», explican los agentes en mensajes intervenidos entre ambos.

Tras unos meses, Juan Carlos Etero decidió que era el momento de dejar de hacer pagos a Koldo. «Estoy pensado que ha llegado el momento en que hables con Pepe (Ruz) para que busque una alternativa, un plan b, yo no tengo por qué estar sin cobrar y yo no tengo por qué tener tres meses tirados, me han mandado el pagaré de marzo para cobrar en junio, el de abril en julio el de mayo en agosto, yo no voy a tener tirados 18.000 euros en la calle, yo lo tengo clarísimo y antes de que se haga la pelota más grande creo que lo mejor que pueden hacer es saldar lo que deben. Se rescinde el contrato con el finiquito que corresponda por tiempo que has estado, que me abonen todo y la misma paz se lleven que descanso me dejan», le escribió a Koldo.

Posteriormente, sugirió que Ruz debía montar otra empresa para darle solución a los pagos que se le tenían que hacer a Koldo. De este modo, en junio de 2023 cesaron la canalización de pagos a Koldo por parte de LIC a través de Etero.

La pensión a Ábalos

La UCO también ha encontrado que estos pagos que se le hicieron a Koldo a través de Etero podrían haber terminado en las cuentas de José Luis Ábalos para que pagase una pensión.

Los investigadores encontraron mensajes en noviembre de 2023 entre Koldo y Ábalos, donde el primero manifestaba que ya no podía seguir entregándole dinero para pagar la pensión debido al hecho de que José Ruz habría dejado de abonarle los 1.100 euros que venía percibiendo recurrentemente.

«De dicha conversación se desprende que Koldo habría recibido de forma periódica una cantidad mensual por parte de LIC (José Ruz) y que parte del monto habría sido destinado a satisfacer una pensión cuyo obligado era Ábalos quedando lo restante en beneficio del propio Koldo», explican los investigadores en su informe.