Zasca del PP a Rufián por mofarse de Ayuso sobre el GP de F1: «10 años llevas cobrando del país que odias»

El PP dejó totalmente retratado este martes a Gabriel Rufián a través de las redes sociales. Y es que el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados intentó mofarse de Isabel Díaz Ayuso con motivo del anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la fecha en la que se celebrará el nuevo Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid en 2026.

Ayuso compartió el mencionado calendario del Mundial de F1 de la próxima temporada donde aparecían las fechas de todos los Gran Premios que se celebrarán el próximo año, con los países y las ciudades escritos en inglés, algo que no ha pasado desapercibido para el polémico Rufián.

Y es que el político catalán utilizó lo del idioma para recriminar a la presidenta madrileña su abandono en la Conferencia de Presidentes de la pasada semana durante la intervención de Salvador Illa e Imanol Pradales por dirigirse en catalán y en vasco al resto de autoridades en este foro multilateral.

Pone Spain y no España, @IdiazAyuso. Yo me levantaba y me iba. https://t.co/Cwl1LKUeMb — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 10, 2025

«Pone Spain y no España, Isabel Díaz Ayuso. Yo me levantaba y me iba», escribió Rufián tirando de ironía en su perfil de ‘X’. Sin embargo, el Partido Popular de Madrid no tardó en responder a este provocador mensaje compartido por el portavoz independentista: «Dos cositas: la lengua común de la F1 es el inglés. Tú dijiste que en 18 meses te levantabas y te ibas y 10 años después ahí sigues, cobrando del país que tanto odias».

Dos cositas:

-La lengua común de la F1 es el inglés.

-Tú dijiste que en 18 meses te levantabas y te ibas y 10 años después ahí sigues, cobrando del país que tanto odias. https://t.co/84M94MNZ7k — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 10, 2025

Y es que el PP no olvida la promesa que nunca ha terminado de cumplir Rufián. Hay que recordar que el político catalán, cuando llegó como disputado de ERC al Congreso de los Diputados en 2016, afirmó rotundamente que únicamente permanecería 18 meses en su escaño en la capital de España para después volver a Cataluña.