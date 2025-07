El PSOE de Montero pierde la cabeza: «Cataluña no roba a Andalucía, el que roba es Juanma Moreno»

El PSOE andaluz ha defendido este miércoles el cupo catalán que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con la Generalitat para entregar la soberanía fiscal a Cataluña y ha intentado desviar el foco acusando de corrupción al presidente de la Junta, Juanma Moreno: «Cataluña no roba a Andalucía, aquí el único que roba se llama Moreno Bonilla».

Con 34 cargos y familiares de Sánchez acorralados por corrupción, la estrategia del socialismo andaluz pasa por señalar a Moreno. En una rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha pasado al ataque al ser preguntada por el cupo catalán: «Estamos en el día de la marmota. Lo que pretende el señor Moreno Bonilla es seguir confundiendo a los andaluces con el tema de la financiación».

Según Férriz, el presidente de la Junta «lleva arrastrando el teatrillo» de la financiación autonómica «toda la legislatura» para «tapar la realidad de Andalucía», que «no tiene un problema de dinero» sino «de gestión». «Ya está bien de engañar a la gente. Ya está bien de confrontar todos los días con el Gobierno de España. Ya está bien de decir que Cataluña nos roba. Aquí el único que nos roba se llama Moreno Bonilla», ha aseverado.

La dirigente socialista ha acusado al líder de la Junta de «robar dinero a los enfermos andaluces para dárselo a clínicas y hospitales privados», de «robar dinero a mansalva de la educación pública para dárselo a la concertada» y de «robar el dinero y los grados de las universidades públicas para dárselo a las universidades privadas».

Este pasado lunes, tras conocerse que el Gobierno y la Generalitat decidían romper la Hacienda común como moneda de cambio a la investidura de Salvador Illa, Moreno se pronunciaba al respecto en sus redes sociales: «El cupo separatista rompe la igualdad entre españoles y es un paso más para sacar el Estado de Cataluña. Es un golpe duro a España, ideado por los independentistas y ejecutado por el dúo Sánchez-Montero en extrema debilidad. Andalucía hará valer su fuerza para combatirlo».

La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablaba de «una sentencia de muerte contra España». Pero el pacto no sólo ha sido criticado por los líderes autonómicos del PP. El socialista Javier Lambán, ex presidente de Aragón, denunció también que el cupo «acaba con la igualdad y la solidaridad entre los españoles» y supone «un paso de gigante hacia la soberanía plena de Cataluña». «Los españoles no podemos permitirlo», sentenció.

Fuera de la política, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) alertó este lunes de que el modelo de financiación singular de Cataluña no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, por lo que se trata de «un régimen ilegal que vulnera los principios de igualdad y solidaridad» reflejados en la Carta Magna. «No hemos oído ni una sola opinión positiva ni ninguna ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos, y sólo obedece a un acuerdo político para el nombramiento del presidente de la Generalitat», advirtieron.

Este miércoles, la asociación ha insistido en que es «imposible» aplicar el cupo catalán, un pacto que supone el principio de la «desaparición del Estado» si se extiende al resto de comunidades autónomas. Además, los inspectores han vuelto a exigir la dimisión de la ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.