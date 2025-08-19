Castilla y León declara una alerta por riesgo de incendios en toda la comunidad hasta el 22 de agosto

La Junta de Castilla y León ha decretado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la Comunidad, una medida anunciada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que estará vigente desde el 19 hasta el 22 de agosto. Esta decisión se debe a las condiciones climáticas adversas que han generado un «estrés hídrico extremo» en la vegetación, según el gobierno regional.

La gravedad de los incendios de la última semana, que han puesto en peligro a personas y bienes ha motivado esta alerta, enmarcada en la Situación Operativa 2b del INFOCAL, activa desde el 11 de agosto.

«Alarma extrema» en zonas de León, Zamora y Palencia

En ciertos municipios de estas provincias, se ha declarado la «alarma extrema», con medidas más estrictas como la «prohibición total de ahumadores en la actividad apícola en el monte y su franja de 400 metros».

Está vetado el uso de maquinaria que pueda causar chispas o incendios.

Y está restringida la circulación y permanencia de personas y vehículos en los montes, salvo para acceder a propiedades, realizar actividades profesionales, emergencias o labores de vigilancia y extinción.

La Junta pide a la ciudadanía máxima precaución en actividades al aire libre, destacando que una pequeña imprudencia puede desencadenar un incendio. Se solicita avisar al 112 ante cualquier indicio de fuego.

Restricciones en la alerta en Castilla y León

Para prevenir igniciones, se prohíben las siguientes actividades en toda la Comunidad: