Resistencia, desbarajuste y muros

Mientras se van conociendo detalles del akelarre gubernamental/socialista en La Mareta, Lanzarote, quién le iba a decir al Rey Juan Carlos que su donación al Estado del palacete regalado a él personalmente por el rey Hussein de Jordania iba a servir de holganza y esparcimiento para su principal enemigo (Sánchez), que es el que realmente le impide volver a su país. ¡Así se escribe la historia!

Todo parece indicar que, en efecto, Sánchez y sus principales conmilitones en las merendolas del poder, parecen dispuestos a dar la batalla por el poder, lo único que en realidad les interesa. El resto son meros requiebros para confundir a su muchachada; porque confundida está un rato. Sólo hay que encender su televisión española particular (sí, la del «pedo maloliente» del reconocido meapilas cuando estuvo en Trece), echar una somera ojeada a las redes sociales o, simplemente, pinchar las portadas de sus principales panfletos, stand en el que incluye al de Prisa.

Definitivamente, más Sánchez, más oscurantismo, más abuso de poder, y por decirlo todo, más corrupción. Se ampararán de nuevo, of course, tratando de asustar con los errores de esa oposición un tanto desnortada en la que Vox intentará pisar la manguera al Partido Popular y esta formación hacer como que los verdecitos no existen. Pero existen.

Seguramente, el gasto público (que han demostrado que les importa una higa, el que venga atrás que arree) seguirá desbocado y aumentando; lo mismo que el déficit. Y se cobijarán bajo algún dato macroeconómico (que por lo general manipulan) para seguir en su huida hacia adelante. Desde el punto de vista político atarán el pacto antidemocrático con separatistas, nacionalistas y comunistas varios, mientras se levantan nuevos muros diabolizando cualquier posible alternativa.

Sólo les preocupan algunos jueces y determinada prensa libre. Naturalmente, se aplicarán convenientemente con todo el poder del Estado que detentan para intentar poner sordina a lo que ellos consideran «desvaríos», cuando simplemente es libertad, democracia y agallas.

Lo anterior descrito lo verán ustedes en los días finales del presente mes de agosto.