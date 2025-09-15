Ni 1.000 ni 5.000 euros: ésta es la cantidad de dinero que le puedes dar a un familiar sin declararlo a Hacienda

Hacienda obliga a declarar todos los envíos de dinero a un familiar, independientemente de la cantidad. Todos los traspasos de dinero están sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987), que gestionan las comunidades autónomas. No declarar este impuesto también puede generar unas multas que pueden ir del 50% al 150% de la cantidad no tributada. Un experto en la materia ha publicado un vídeo en las redes sociales sobre lo que dice Hacienda con el envío de dinero a un familiar.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sigue en primera plana por la lucha entre el Gobierno, y su afán recaudatorio, y la mayoría de comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, en las que esta carga está bonificada al 99%. La Madrid de Ayuso ha sido pionera en liberar de este gravamen a las familias y por ello en este 2025 ha elevado del 25% al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad. En las donaciones entre padres e hijos, esta carga es simbólica.

Según el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), el pasado año 2029 se formalizaron ante notario 199.448 donaciones y de ahí la importancia de las políticas de las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, donde el pago de este impuesto es simbólico. En la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Galicia, Extremadura o Castilla y León, heredar o recibir una donación ya no es una angustia para los ciudadanos que no se pueden permitir un pago exacerbado.

Eso sí, para evitar problemas, el impuesto siempre tiene que ser declarado por ley, independientemente de la cantidad, a través del modelo 651. La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo fija el límite en 3.000 euros para las transferencias, pero esto tiene que ver exclusivamente con la cantidad a partir de la cual los bancos tendrán la obligación de informar a Hacienda. Esto también sucede cuando hay un billete de 500 euros de por medio o créditos por valor de 6.000 euros.

Hacienda y el dinero que puedes donar a un familiar

Andrés Millán, un abogado especialista en la materia que en las redes se denomina @lawtips, ha publicado un vídeo en el que ha dado una serie de consejos a las personas que vayan a dar o recibir un dinero de un familiar. También avisa de los peligros de Hacienda y la Administración de las distintas comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar este impuesto.

«Hacienda está cada vez más pendiente de las transferencias entre familiares, los Bizums o la forma que sea porque se están reduciendo los límites para que salten las alarmas y sean avisados», avisa este experto en la materia sobre los problemas en los que puedes incurrir en caso de no declarar este impuesto que es obligatorio, sea cual sea la cantidad.

«Como particular, si mandas mucho dinero a alguien, casi siempre será considerado una de estas dos cosas para Hacienda», dice y en primer lugar apunta a la donación clásica. «Tendrás que presentar la declaración de la donación: el donante tributará en IRPF si la donación genera plusvalías y el receptor debe liquidar el impuesto sobre sucesiones y donaciones», informa.

«También puede ser un préstamo entre familiares. Debes formalizarlo en un contrato privado o con fecha e incluir el importe, el plazo y el tipo de interés. Presentar el modelo correspondiente, sea cual sea el caso», cuenta. Andrés Millán también avisa sobre las posibles sanciones si no declaras este impuesto. «Ten en cuenta que las sanciones por no justificar correctamente estos traspasos oscilan entre el 50% y el 150% de la cuota que debiste haber tributado. En algunos casos incluso es delito», cuenta.