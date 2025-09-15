La inclusión del español como lengua vehicular en los colegios de Baleares inicia su trámite parlamentario

El Grupo Parlamentario de Vox en Baleares ha registrado este lunes en el Parlamento de las Islas Baleares una Proposición de Ley para la modificación de la Ley 1/2022 de Educación, con el objetivo de incluir el español como lengua vehicular y «empezar a devolver al sistema educativo balear la libertad, el equilibrio y la igualdad entre las dos lenguas oficiales».

Esta iniciativa da cumplimiento a los acuerdos alcanzados con el Partido Popular y responde a una demanda histórica de amplios sectores sociales y educativos de las Islas que han sido marginados y silenciados durante décadas por políticas lingüísticas excluyentes y sectarias. La proposición de ley presentada por Vox empieza a revertir el modelo de inmersión obligatoria en catalán impuesto por los gobiernos nacionalistas, y garantiza la presencia del castellano como lengua vehicular en condiciones de igualdad.

Esta proposición de ley «marca un antes y un después en la política lingüística de las islas», según reza el texto registrado este lunes en el Parlamento balear.

«No se puede hablar de igualdad mientras se excluye el castellano de las aulas. No se puede hablar de libertad mientras se margina la lengua que es común a todos los españoles. Esta ley marca el camino hacia el objetivo final, la libre elección de lengua», ha afirmado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas.

El introducción del español como lengua vehicular junto al catalán en las aulas de Baleares es uno de los puntos más destacados del acuerdo entre PP y Vox para la aprobación de los Presupuestos de las islas para este año 2025. Al ser una cuestión acordada y firmada por escrito entre ambas formaciones políticas, la iniciativa de Vox tiene todos los visos de ser aprobada en la cámara autonómica, aunque la tramitación no tenga aún fecha asignada. Será en todo caso en las próximas semanas.