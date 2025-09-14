Calendario de la Champions League 2025-2026: las fechas más importantes

La mejor competición a nivel de clubes del mundo, la UEFA Champions League, está a punto de abrir el telón para la edición 2025-2026, donde los mejores equipos europeos lucharán por conquistar un trono que, actualmente, ocupa el París Saint-Germain de Luis Enrique, que se proclamó vencedor en la pasada edición tras firmar un torneo sobresaliente y que culminó con un espectacular triunfo en la final frente al Inter de Milán, por 5-0. A escasos días de arrancar la competición, a continuación ofreceremos todos los detalles de la misma y las fechas más importantes de la nueva campaña. ¿Cuál es el calendario de la Champions League 2025-2026?.

Cuándo es la fase de liga de la Champions League 25-26

Tras la realización del sorteo de la UEFA Champions League hace unos días, solo queda que ruede el balón para que arranque oficialmente la edición del 2025-2026. La fase de grupos arrancará, precisamente, esta próximo semana, es decir, del 16 al 18 de septiembre, y donde los cinco clubes españoles, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal, buscarán su primera victoria de la fase regular ante Marsella, Newcastle, Arsenal y Tottenham, respectivamente.

La siguiente jornada se disputará el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre, mientras que la tercera será el 21 y 22 de octubre. La cuarta está fijada para el 4 y 5 de noviembre; la quinta cita de la fase de grupos se jugará 25 y 26 de noviembre; la sexta cita el 9 y 10 de diciembre; la séptima el 20 y 21 de enero y, por último, la octava y definitiva jornada, la cual definirá qué equipos se clasificarán para los octavos de final, se disputará a finales de enero, es decir, el 28 de enero en una jornada unificada.

Cuándo son los octavos de final de la Champions League

Tras la finalización de la fase de grupos, ocho equipos pasarán directos a los octavos de final, mientras que los clubes clasificados del 9 al 24 se jugarán el pase en un play-offs eliminatorio a ida y vuelta, que se disputará el 17-18 de febrero (ida) y 24-25 de febrero (vuelta) del 2026. Después de esta ronda, es turno para los octavos de la competición, los cuales se jugarán en el mes de marzo (10 y 11 de marzo, ida – 17 y 18 de marzo, vuelta).

Play-offs eliminatorios: 17-18 y 24-25 febrero de 2026

Octavos de final: 10-11 y 17-18 marzo de 2026

Cuándo se juegan los cuartos y las semifinales de la Champions

Tras superar el primer escalón eliminatorio, es el turno para los cuartos de final, que se disputarán en el próximo mes de abril, concretamente entre los días 7-8 los partidos de ida y el 14 y 15 de abril los encuentros de vuelta. Los ocho mejores equipos de Europa pelearán por un puesto en la penúltima ronda del torneo, es decir, semifinales, la cual se jugará el 28-29 de abril (ida) y 5-6 de marzo (vuelta).

Cuándo es la final

Por último, no nos podemos olvidar de la fecha de la final, el partido por excelencia en todo el mundo y aquel que quieren disputar todos los clubes que participan en la competición. En este caso, el Puskas Arena de Budapest, escenario que albergará algo más de 67.000 aficionados, será el estadio donde se jugará el próximo 30 de mayo el partido por el título, y que definirá al nuevo campeón de la UEFA Champions League.

Calendario completo de la Champions League

Fase de grupos

