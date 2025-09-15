Las plantas de otoño con las que tu casa lucirá de revista son de Lidl y están volando de las tiendas

⁣Con el cambio de estación a la vuelta de la esquina, muchos empiezan a renovar pequeños detalles de casa. Se sacan las mantas del armario, se decora la casa con los tonos del otoño y, por supuesto, las plantas cobran protagonismo aportando su toque acogedor Y este año, Lidl ha dado en el clavo con una colección de plantas de interior que ya está arrasando en sus tiendas, tanto por su precio como por el estilo que aportan a cada rincón en el que las coloques.

A la hora de elegir nuestras plantas de otoño, no se trata sólo de llenar la casa de macetas, sino de acertar con especies que realmente encajen con la luz, el ambiente y el estilo del hogar. Y eso es justo lo que ha conseguido Lidl con esta selección de plantas, con opciones fáciles de cuidar, con presencia, y sobre todo, con precios que difícilmente se encuentran en viveros o floristerías. Desde la siempre elegante monstera hasta cactus y suculentas por menos de dos euros, la colección otoñal de Lidl está pensada para quienes quieren decorar sin complicarse ni gastar demasiado. Lo sorprendente es que no son plantas cualquiera. Algunas de ellas, como la calathea o la sansevieria, suelen venderse bastante más caras en tiendas especializadas. Pero Lidl las ha puesto al alcance de todos, con una oferta limitada que está volando de las estanterías y que a continuación te explicamos.

Las mejores plantas de otoño en Lidl

Debes darte prisa, porque en algunas tiendas de Lidl ya se han agotado algunas de las plantas que a continuación te explicamos. Si estabas pensando en darle un aire nuevo al salón o crear tu propio rincón verde, este puede ser el momento perfecto y no debes tardar en hacerte con ellas.

Monstera

Es la planta de moda desde hace años y sigue ganando terreno. Su hoja grande, con esos cortes tan característicos, da una sensación de espacio, luz y estilo que pocas consiguen. La monstera que vende Lidl cuesta solo 7,99 euros, un precio muy por debajo de lo habitual, especialmente para una planta de este tamaño. No necesita demasiados cuidados, solo un lugar con luz indirecta y riego moderado. Si la colocas cerca de una ventana luminosa pero sin sol directo, crecerá feliz y llenará el espacio con un aire tropical muy moderno.

Yucca

La yucca es una apuesta segura para quienes no tienen mucha mano con las plantas. Aguanta casi todo: luz intensa, riegos espaciados e incluso cierto descuido ocasional. Su porte alto y estilizado la convierte en ideal para esquinas vacías o recibidores con poca gracia. Lidl la ofrece por 8,99 euros si tienes la app Lidl Plus, lo que supone una oportunidad muy buena teniendo en cuenta su resistencia y lo bien que queda tanto en interiores minimalistas como más rústicos.

Calathea

Si lo que buscas es una planta con hojas que llamen la atención, la calathea es la mejor elección de esta colección. Por 9,99 euros, Lidl ofrece una variedad que suele estar entre las más codiciadas por los amantes de la decoración vegetal. Sus hojas, con dibujos naturales y tonos verdes intensos, casi parecen pintadas. Eso sí, es un poco más exigente que otras: necesita humedad y no le gusta el aire seco ni las corrientes. Perfecta para baños con luz o estancias donde puedas pulverizarla de vez en cuando.

Sansevieria

Conocida popularmente como lengua de suegra, la sansevieria es una de las plantas más resistentes del mercado. Tolera ambientes secos, necesita poca agua y además ayuda a purificar el aire según estudios de la NASA. En Lidl está disponible por 9,99 euros, una cifra más que razonable para una planta que prácticamente se cuida sola. Es perfecta para dormitorios, oficinas o estanterías altas. Y lo mejor: tiene una estética elegante, con sus hojas verticales que parecen dibujadas a lápiz.

Cactus y suculentas

Aquí viene una de las sorpresas más agradables de esta colección: los cactus y suculentas por sólo 1,99 euros. Ya sea para decorar escritorios, estanterías o incluso como detalle para regalar, estas plantas mini son una maravilla. No solo por su bajo precio, sino por lo decorativas que resultan. Vienen en macetitas individuales, fáciles de combinar o agrupar en una bandeja bonita. Y lo mejor es que no requieren casi mantenimiento. Luz y un riego cada 15 días y listo.

Platanera

La platanera es quizás la más sorprendente de todas las que Lidl ha incluido este otoño. Su aspecto es impresionante: hojas grandes, verdes y frescas, que dan esa sensación de estar en medio de un jardín exótico. Cuesta 9,99 euros y, si tienes espacio en casa, puede convertirse en una planta protagonista. Necesita luz abundante y algo más de agua que otras, pero compensa con creces. Colócala en una maceta grande, cerca de la ventana, y verás cómo transforma por completo el ambiente.

¿Por qué están volando de las tiendas?

La respuesta es sencilla: calidad, diseño y precio. Lidl ha sabido dar con una selección equilibrada, pensada para distintos tipos de hogares y niveles de experiencia con las plantas. No hace falta ser experto para cuidar una sansevieria o una yucca, ni tener un presupuesto alto para conseguir una monstera de revista. Además, el hecho de que muchas de estas especies estén ahora a precios tan ajustados ha hecho que se disparen las ventas. Algunas tiendas ya tienen existencias limitadas, y no parece que vayan a durar mucho más.