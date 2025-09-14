El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, compara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el ex terrorista de ETA Arnaldo Otegi tras los graves incidentes ocurridos durante la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid a manos de radicales de extrema izquierda: «Hoy ha quedado demostrado que Sánchez es el nuevo Otegi», afirma.

«Todos sabemos perfectamente quién es Arnaldo Otegi: era y es un terrorista y fue el jefe de la banda terrorista ETA. Él señalaba los objetivos de ETA y cuando había que incendiar la calle mediante el terrorismo callejero, él daba la instrucción y las calles del País Vasco se incendiaban sistemáticamente», ha afirmado Inda.

El periodista ha responsabilizado directamente a Sánchez de los altercados: «Eso es lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez alentando, jaleando el terrorismo callejero que se ha producido en las calles de Madrid con la llegada de la Vuelta Ciclista a la capital de España, a su etapa final que no ha podido terminar y ni tan siquiera se ha podido celebrar el homenaje a los ganadores, el célebre y mítico podio».

Inda ha calificado los hechos como «sencillamente lamentables» y ha elevado el tono de sus críticas al presidente del Gobierno con una advertencia: «Lo peor de todo es que Pedro Sánchez ya empieza a dar miedo. Da mucho asco ético y moral, pero ahora da miedo».

El director de OKDIARIO ha concluido su intervención con una sentencia contundente: «Y Pedro Sánchez, desgraciadamente, hay que decirlo con todas las letras, es el nuevo Arnaldo Otegi».