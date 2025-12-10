Fact checked

Los sindicatos médicos han logrado imponer su agenda a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha convocado una reunión urgente para mañana jueves a las 11:00 horas, tras dos días de huelga masiva en toda España. El presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos CESM, Miguel Lázaro, ha señalado que esta llamada a negociar confirma que el éxito de la huelga ha sido «muy, muy importante».

El representante sindical señala que creen que la instrucción viene «desde arriba» para que la ministra «actuara». Una alusión directa a la presión del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, dejan claro que, a pesar de la convocatoria, los paros continuarán mientras se mantienen las negociaciones, ya que los profesionales sanitarios están «más concienciados que nunca».

Miguel Lázaro señala que la ministra ha perdido el relato público: «Está en contra de todos los colectivos médicos y de las organizaciones que conforman el Foro de la Profesión Médica, incluidos todos los sindicatos», asegura. Aun así, la ministra mantiene que el Estatuto marco mejorará las condiciones del personal sanitario, aunque los sindicatos consideran que los hechos demuestran lo contrario y reclaman un cambio real en la gestión de la sanidad pública.

Y es que, Mónica García, ha tenido todo en contra «no solamente a todos los colectivos médicos habidos y por haber como los 45.000 estudiantes de medicina o más de 675.000 facultativos y médicos, sino también, incluso a la propia ciudadanía, que es muy comprensiva con las demandas del colectivo médico y que se acuerdan del gran compromiso que demostramos en la pandemia y que supuso 125 médicos muertos en activo por estar al lado de los pacientes. Yo creo que los ciudadanos se han dado cuenta de que luchamos por la sanidad pública y porque haya más médicos y en mejores condiciones. Es decir, que de alguna forma la ministra ha perdido el relato, ha perdido la calle y lo que evidentemente tiene en contra», asegura Lázaro.

La ministra sigue defendiendo que el Estatuto mejora las condiciones del personal sanitario. En este sentido, la visión sindical cambia de forma radical. «La ministra es una persona que está ahora más en la intoxicación de su propia narrativa que con la realidad: tiene en frente a todos. Está claro que lo que le recomiendo es dosis de humildad, de lectura, de la realidad, de reflexión. Debe tener en cuenta que este Estatuto para nada resuelve, para nada resuelve el talón de Aquiles de la sanidad pública, que es la falta de médicos especialistas, de condiciones laborales y de la necesidad de una regulación propia de los médicos».

Por otra parte, Lázaro deja claro que la ministra, Mónica García, está haciendo ahora «relatos sin brújulas y más bien hace marketing sanitario con cuatro, vamos a llamarles mantras o fieles seguidores, que no han dado sentido a nuestras peticiones. Ha perdido la calle y luego ha perdido a todo el sector sanitario, pero sobre todo al sector médico, lo ha perdido por completo. Lo tiene en contra».

En este sentido, y sobre las molestias asistenciales en los sistemas sanitarios de todo el país estos días, el presidente de CESM señala que han ganado los argumentos en la calle. «Creo que ha calado muy hondo, ahora se sabe más que antes o eso se percibe», asegura.

«Ha habido un esfuerzo pedagógico por nuestra parte para dar a conocer nuestras circunstancias y por eso hemos ganado el relato. Cuando salgo por Mallorca y yo soy de Teruel, y cuento que nosotros hacemos la especialización entre cuatro y cinco años y que no computa para que yo me pueda jubilar anticipadamente; no se lo creen. Cuando yo les cuento que llevamos 15 años con la paga extra jibarizada al 40% desde la era de Zapatero que mantuvo Rajoy y que Pedro Sánchez sostiene, tampoco lo creen», asegura. «Si les digo que hacemos guardias obligatorias y estas se pagan menos que la hora ordinaria, no lo comprenden. Y cuando yo les hablo de la movilidad forzosa, donde un médico puede ser desplazado de forma forzosa por necesidades del servicio, es decir, por falta de médicos y que tenemos que ir forzosamente, obviamente, la gente no se lo cree. Por eso pedimos, entre otras cosas, un estatuto propio».