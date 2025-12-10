huelga de Médicos en España

Fact checked

Hoy, en el contexto de una huelga nacional que ha arrancado esta semana con la convocatoria de más de 30.000 médicos en toda España contra la reforma laboral de la ministra de Sanidad, Mónica García, los facultativos se han concentrado en este caso en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde precisamente ejerció como médico la titular de Sanidad. En una concentración masiva, sus excompañeros expresaron una vez más su rechazo al borrador del Estatuto Marco.

Los médicos denuncian que la reforma, tal y como está planteada, no sólo ignora la singularidad de su profesión, sino que los iguala con otros colectivos del sistema sanitario con responsabilidades, formación y exigencias distintas. Reclaman un estatuto propio, con regulación específica de guardias, jornada laboral, cotización horaria, y reconocimiento de su especialización.

Declaraciones de médicos movilizados

Juan Diego Rodríguez (hematólogo): «Nos manifestamos contra el borrador del Estatuto propuesto por Mónica García. No se trata de menospreciar nuestra vocación ni nuestro compromiso —lo urgente se sigue atendiendo— pero la reforma penaliza la complejidad de nuestra labor. Las consultas y tratamientos menos prioritarios están quedando al margen, alargando listas de espera por culpa de la ministra. Queremos una salida digna para nuestro trabajo, queremos ser igual que otros trabajadores en nuestro país».

Manuel Alonso (urólogo): «Es fundamental dar visibilidad al movimiento de los trabajadores —y en este caso, de los médicos—. No conocemos avances por el momento en las negociaciones, ni hemos recibido señales de cambio por parte de la ministra, Mónica García. Llegar a un acuerdo no sólo mejorará nuestras condiciones, sino que redundará directamente en la salud de los pacientes».

Esther Parra (hematóloga): «Las cosas tienen que cambiar, no todo cabe bajo el paraguas de la vocación. Somos profesionales que trabajamos a veces 70, 80 horas semanales, con guardias de 24 horas, como las que muchos críticos del sistema jamás habrían soportado. Mónica García también ejerció como médica —que lo recuerde antes de asumir una reforma laboral injusta; que mire hacia atrás cuando ejercía y defienda nuestros derechos. No somos una clase privilegiada; somos sanitarios que exigimos condiciones dignas».

Natalia R. (hematología): «La sanidad pública no puede basarse en médicos 24 horas seguidas sin dormir, con el riesgo de cometer errores evitables. No hay resistencia a la lucha: la huelga es libre y contamos con el apoyo de todo el colectivo. Queremos que nuestras horas trabajadas coticen como corresponde, entre otras muchas cosas».

Álvaro García (cirugía): «El hospital 12 de Octubre —y muchos otros— forman parte esencial de la sanidad pública española. Muchos compañeros hemos recibido mensajes de apoyo de profesionales que quieren sumarse a esta lucha. Esperamos una respuesta ahora; de lo contrario, no descartamos otras medidas. Sabemos que este pulso tiene un precio: a los pacientes, sí —porque no somos proclives a huelgas, nunca; pero esta incomodidad es el último recurso para ser escuchados».

Contexto del conflicto

Las protestas contra el Estatuto Marco suman ya varias convocatorias. En noviembre de 2025, miles de médicos salieron a la calle en Madrid para exigir una norma que reconozca «la singularidad» de su labor y de un trato diferenciado frente a otros colectivos.

Este martes 9 de diciembre, se ha iniciado una huelga nacional de cuatro días convocada por Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y Sindicato Médico Andaluz (SMA), que también incluye movilizaciones en diversas comunidades.

Las principales reivindicaciones incluyen: reducción de guardias, jornada laboral regulada, cotización de horas extras y guardias, reconocimiento de la especialización médica, clasificación profesional específica, y que los médicos puedan negociar sus propias condiciones.

Según la cartera que dirige Mónica García, conceder un estatuto propio para médicos sería «inasumible», pues supondría un error estructural. Sanidad defiende que el nuevo Estatuto Marco —que pretende reformar una norma vigente desde hace 22 años— mejora derechos de todo el personal sanitario, reduce guardias de 24 horas y rebaja la precariedad.