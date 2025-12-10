El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha emitido un pronóstico que marca un cambio significativo en las condiciones atmosféricas, especialmente en Barcelona, que pondrá fin a la prolongada fase de estabilidad y predominio del sol. La ciudad condal se prepara para la reactivación de la inestabilidad meteorológica, con un descenso de las temperaturas y el regreso de las precipitaciones.

Descenso térmico inminente

Aunque actualmente Barcelona experimenta temperaturas que se mantienen en valores relativamente altos, con mínimas que no bajan de los 12°C y máximas que se acercan a los 20°C, los expertos anticipan una caída en los termómetros a partir del jueves.

Las temperaturas mínimas serán las primeras en notarlo, con descensos de hasta 3 o 4 grados .

Las máximas, aunque también bajarán, seguirán por encima de los 10°C inicialmente.

La fecha clave: vuelve la lluvia

La mayor preocupación de cara al pronóstico se centra en el fin de semana, cuando la inestabilidad se intensificará notablemente. El Meteocat y otros modelos meteorológicos apuntan a que el jueves 11 de diciembre será el día en que las lluvias vuelvan con fuerza a Barcelona.

El porcentaje de probabilidad de precipitaciones para este día se ha elevado, confirmando la alta posibilidad de que la jornada esté pasada por agua. Este cambio marca un quiebre con el tiempo soleado de las últimas jornadas. Se aconseja a los ciudadanos de la capital catalana y otras zonas estar preparados para la llegada de un clima más frío y húmedo.

Previsión para el fin de semana

Para este fin de semana se esperan nubarrones, con la reaparición de las lluvias a partir del viernes 12 de diciembre. La agencia estatal da un 55% de probabilidad de precipitaciones para pasado mañana, cifra que incluso subirá hasta el 60% de cara al sábado de esta misma semana y que volverá a subir al 65% el domingo 14 de diciembre.