A río revuelto, ganancia de extorsionadores

Tenía que pasar: en plena descomposición del sanchismo, con el Gobierno mantenido con respiración asistida por el nacionalismo y la izquierda separatista, ERC ha movido ficha y presentado una demanda administrativa contra la Administración General del Estado para reclamar «el resarcimiento del patrimonio público expoliado por el franquismo» en la localidad de Caldes de Montbui, cuyo Gobierno municipal exige la restitución de 47.615 euros amparándose en la Ley de Memoria Democrática de 2022. La petición está fundamentada en el estudio Las víctimas del expolio franquista en Caldes de Montbui, 1939-2023, que el consistorio barcelonés presentó en mayo de 2024, pero la demanda es sólo la primera de muchas, pues según la Federación de Ateneos de Cataluña, más de 400 inmuebles fueron requisados en este territorio y otros 300 más en la Comunidad Valenciana y Baleares. Sostienen que eran propiedad de ateneos populares, cooperativas y otras entidades obreristas y catalanistas de estas comunidades autónomas durante la Guerra Civil y el régimen franquista.

Y es que con la Ley de Memoria Democrática en la mano hay base legal para que estas demandas se produzcan, que es lo que tiene remover el pasado para arañar un puñado de votos. Sánchez ha abierto la puerta para que decenas de ayuntamientos puedan acudir a los tribunales de justicia si es que antes el Gobierno no se pliega a sus exigencias y el Estado les indemniza con las cantidades que reclaman y reclamarán. Es lo que hay. Y como Pedro Sánchez está como está, no es descartable en absoluto que el Ejecutivo socialcomunista se pliegue y pague con el dinero de todos los españoles lo que los separatistas catalanes consideran una deuda histórica. A río revuelto, con el PSOE anegado por la corrupción y Sánchez contra las cuerdas, ganancia de extorsionadores, ya que es muy posible que el Gobierno acceda a la petición. De momento, ya han instado al Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres a mover ficha. Y de ahí el paso siguiente será acudir a los tribunales. No hará falta. Sánchez comprará con el dinero de todos los españoles su permanencia en el poder.