¿Cree el PP que existen las denuncias falsas o no?

Hay un PP que no quiere líos. Hay un PP que siempre ha hecho un seguidismo del PSOE de lo más patético. Estoy segura de que hay muchos y muchas dirigentes de las baronías autonómicas del PP que rehúyen como gato escaldado una polémica como la de esas «denuncias falsas» que no existen pero que, en este caso sí, haberlas, haylas. Qué digo «rehúyen». Cuando el pasado viernes 4 de diciembre, el PSOE y Adelante Andalucía pidieron anular la presentación del libro de Soto Ivars Esto no existe en la Biblioteca Infanta Elena, la Consejería de Cultura de Andalucía (PP) rechazó cancelarlo por ir en contra la libertad de expresión. Pero la consejera pepera de Igualdad se sumó a la izquierda criticando que esa presentación se llevara a cabo en un espacio público sosteniendo que debía realizarse más discretamente. Y eso no es todo. Ya apuntando a las alturas, asistimos ojipláticos a la entrevista que Jiménez Losantos realizó al presidente del PP Nuñez Feijóo, al que señaló el escándalo que representa esa Ley de Violencia de género que anula de facto la igualdad de todos los españoles. Esos que merecen la misma atención sin diferencias de raza, sexo, religión y cualquier otra categoría. Pues bien, nuestro posible futuro presidente respondió: «no creo que la ley sea tan perniciosa como usted señala». Que, según él, «hay muchas muertes de mujeres por violencia machista» y que no tenía «una percepción de que esta ley esté produciendo efectos secundarios perniciosos». Y añadió, para que no quedasen dudas, que «con todos los problemas que hay esto no forma parte de las prioridades».

El 80 % de las denuncias de robos de móviles son denuncias falsas, el 90 % de partes de accidentes de tráfico con daños corporales encubren algún tipo de fraude para las compañías aseguradoras y el 60 % de las denuncias por robo de vehículos tampoco se corresponden con la realidad. Sin embargo, en casos de malos tratos, las denuncias y los números se vuelven tan inaprensibles que ni siquiera ese partido de registradores de la propiedad, abogados del estado y otros esforzados lumbreras es incapaz de sospechar nada. Para el PP la discriminación jurídica y la impunidad de las denuncias falsas contra los hombres por parte de sus parejas es algo que de ningún modo estará en su programa. ¿Cómo es posible?

Mi amigo Ramón Arcusa (sí, el del Dúo Dinámico) y yo estamos escribiendo un libro sobre la felicidad, el amor, la música y «aquellos maravillosos años». Pero también cuestiones como ésta, que nos inquieta y preocupa porque hemos visto los daños que ha ocasionado en amigos y familiares. Y nos han asesorado gente de primera fila. Cuando les preguntamos a todos si es cierto que muchos abogados de causas de violencia entre parejas aconsejan a la mujer acusar a su pareja de maltrato para obtener beneficios en su divorcio o separación, nos responden que, lamentablemente, es una realidad. ¿Y el PP no se ha enterado? En este afán que tienen ahora de ir a pescar al caladero de lo que consideran «centro» están dejando los principios de lado, como si fueran ellos también del PSOE. Esta estrategia fue una de las que desencadenó la precipitación de Ciudadanos en la irrelevancia.

Las mujeres no somos tan insensibles y aprovechadas como piensa el PP. Justamente la empatía es una virtud de la que estamos más que sobradas. Y eso no lo digo yo: lo dicen los estudios. Si contasen con esos buenos sentimientos femeninos tal vez encontrarían el arma definitiva para acabar con esa Ley de Violencia de Género tan desproporcionada. Y las «denuncias falsas» que sufren sus hijos, padres y otros amigos y familiares, cesarían.