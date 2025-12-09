PSOE, PP, Sumar y PNV encargan al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de la fundación de Vox

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, formada conjuntamente por Congreso de los Diputados y Senado, ha aprobado este martes una propuesta del PSOE para realizar una auditoría especial de las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, entre los años 2020 y 2025. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos de los impulsores, así como los de Sumar, PNV y el Partido Popular. Sólo la formación liderada por Santiago Abascal ha votado en contra de la fiscalización específica a la fundación asociada al partido.

La moción esta encaminada a que el órgano conjunto de las Cortes Generales españolas realice un informe de Fiscalización Especial correspondiente a las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación Disenso en el periodo que va entre 2020 y 2025. En la propuesta aprobada se pide que el trabajo sea realizado «analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación».

La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios ex dirigentes de Vox en Baleares, que acusan a Santiago Abascal de querer «forrarse» a través de Disenso y que hablan de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación. Desde Vox aseguran que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.

En representación de Vox, el diputado Juanjo Aizcorbe se ha pronunciado ante las acusaciones de PSOE, Sumar y PNV y tacha de «barbaridades» las mismas. Además, asocia la iniciativa propuesta por el partido liderado por Pedro Sánchez con su «obsesión de acosar a quien no controla».

Aizcorbe ha recordado que el Tribunal Supremo anuló una de las tres sanciones que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox, en concreto la multa de 238.000 euros por dos infracciones continuadas muy graves al recolectar donaciones finalistas para sufragar la querella que interpuso contra Quim Torra, ex presidente de la Generalitat. «Volverán a estrellarse», ha vaticinado el dirigente de Vox este martes, no sin antes destacar que Disenso ya ha sido fiscalizada sin que se encontrara «ningún indicio de irregularidad».

El PP, a través de Luis María Beamonte, ha indicado que pedir una fiscalización especial de Disenso «carece de sentido» ya que su contabilidad ya es analizada por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, han apoyado la iniciativa basándose en que «quien nada oculta nada tema», además de argumentar que los populares no tienen «ningún problema con la transparencia».

En dirección al PSOE, Beamonte ha tachado de «hipócrita» a los dirigentes socialistas por erigirse en garantes del control financieron cuando la Audiencia Nacional tiene «una investigación abierta por sus pagos en efectivo que no declara» y fundaciones vinculadas al PSOE, como la Pablo Iglesias «se hunden».

Los partidos del Gobierno contra Vox

Ferran Verdejo, diputado del PSOE, ha defendido la existencia de un «historial de sospechas sólidas» contra la contabilidad de la Fundación Disenso y ha acusado a Santiago Abascal de que su verdadero «interés es el dinero». También ha dicho de Vox que han creado una fundación para que el líder del partido «tenga una paguita vitalicia».

En la misma línea, Engracia Rivera, de Sumar, se ha referido a Disenso como «un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública para hacer contrataciones opacas y producir bulos y propaganda xenófoba» y ha apoyado esta auditoría especial. El PNV, que también ha respaldado la moción con su voto, confía en que esta fiscalización sirva para «despejar dudas» sobre si Vox está «desnaturalizando» la ley al desviar desde sus grupos autonómicos «ingentes cantidades de dinero» a la entidad.