Llega a Madrid la pista de hielo de casi 5.000 metros: ya hay fecha de apertura y es la mejor de Europa

Madrid vive la Navidad con una intensidad difícil de igualar. Cada diciembre, la ciudad se transforma con luces, mercadillos y todo tipo de actividades festivas, creando un ambiente que la sitúa entre las capitales europeas con mayor espíritu navideño. Entre esos planes, el patinaje sobre hielo se ha convertido en uno de los más populares, gracias a las numerosas pistas que se reparten por distintos puntos de la ciudad.

Aunque muchas instalaciones abren ya en noviembre o a comienzos de diciembre, algunas retrasan su puesta en marcha hasta fechas más cercanas a la Navidad. Ése es el caso de Madrid on Ice, la pista de hielo más grande de la capital, que este año estará ubicada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y empezará a funcionar el 22 de diciembre, ofreciendo una experiencia invernal destacada en pleno corazón madrileño.

¿Dónde está esta pista de hielo?

Madrid on Ice será uno de los grandes reclamos navideños de la capital: una enorme pista de hielo de 4.760 metros cuadrados instalada en el estadio del Atlético de Madrid, el Riyadh Air Metropolitano. El circuito helado rodeará todo el perímetro del campo y permitirá que hasta 1.500 personas patinen al mismo tiempo. El recinto abrirá al público el 22 de diciembre de 2025 y permanecerá operativo hasta el 11 de enero de 2026, convirtiéndose en uno de los planes invernales más esperados de la temporada.

El evento no se limitará solo al patinaje. A su alrededor se habilitará un espacio festivo con actividades pensadas para todas las edades: talleres temáticos, zonas de juegos, castillos hinchables, espectáculos de luces y una cabaña dedicada a Papá Noel, con trenecito incluido, además de una visita especial de los Reyes Magos. También contará con dos áreas gastronómicas climatizadas donde se podrá disfrutar desde comida rápida hasta dulces tradicionales como churros con chocolate, castañas o crepes. Para completar la experiencia, cada sesión finalizará con actuaciones y espectáculos diseñados para poner el broche perfecto a esta propuesta navideña.

Horarios y fechas de ‘Madrid on Ice’

Madrid on Ice funcionará de manera ininterrumpida durante todas las fiestas, desde el 22 de diciembre hasta el 11 de enero. El horario general será de 9:30 a 22:30, aunque habrá días con ajustes especiales: el 24 y el 31 de diciembre la actividad se limitará a la franja de 10:00 a 16:00, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero la apertura se retrasará hasta las 13:00, manteniéndose activa la pista hasta las 22:00.

La jornada se organiza en tres grandes bloques (mañana, tarde y noche), y cada uno se estructura en tres sesiones de patinaje de 40 minutos, separadas por descansos de 20 minutos destinados al mantenimiento del hielo. De este modo, los visitantes podrán escoger el tramo que mejor se adapte a sus planes y disfrutar de la experiencia sin aglomeraciones.

Turno mañana : de 9:30 a 13:30 horas

: de 9:30 a 13:30 horas Turno tarde : de 14:30 a 17:30 horas

: de 14:30 a 17:30 horas Turno noche: 18:30 a 22:30 horas

Cuánto valen las entradas y dónde comprarlas

Las entradas para Madrid on Ice están disponibles en la web oficial del evento. El precio general es de 17 euros, a los que se suman 1,60 euros en concepto de gastos de gestión, quedando la entrada total en 18,60 euros. Este pase incluye el alquiler de patines, aunque algunos servicios adicionales tienen coste aparte, como el alquiler de andadores por 3 euros o de guantes por 2 euros.

Además, se recomienda a los visitantes llegar con al menos 30 minutos de antelación al inicio de su sesión, con el fin de recoger los patines y poder acceder a la pista sin problemas, garantizando así una experiencia más cómoda y organizada para todos.