El icónico hotel Four Seasons de Madrid, situado en pleno corazón del centro financiero, ha comenzado finalmente el montaje de su esperada iluminación navideña. Tras un inicio de diciembre que parecía dejar incompleta la decoración, el majestuoso árbol de Navidad que adorna su fachada ya está tomando forma, lo que indica que su encendido es inminente.

La instalación vuelve a la normalidad

El proceso de montaje de la estructura exterior se puso en marcha este martes, a pesar de que la tradición de otros años señalaba que la decoración debería haber estado lista y encendida a principios del mes de diciembre.

La colocación del gigantesco árbol es un hito visual que marca el inicio oficial de la Navidad en esa zona de la capital. Aunque el hotel es el responsable del diseño y la financiación, la estructura ocupa la vía pública, lo que requiere la intervención y el permiso del consistorio.

La razón del retraso: licencia municipal

El motivo por el cual el montaje se ha demorado varias semanas con respecto al calendario habitual ha sido un retraso en la obtención de la licencia municipal necesaria.

Al tratarse de una instalación de gran magnitud que afecta directamente al espacio público y a la fachada de un edificio emblemático, el Ayuntamiento de Madrid debe aprobar el permiso. Este trámite, que incluye la revisión de seguridad y las especificaciones técnicas del montaje, no se completó a tiempo, obligando al hotel a posponer el inicio de las obras.

Fecha del encendido oficial

Una vez superado el obstáculo burocrático y con el montaje en marcha, el hotel Four Seasons ya puede confirmar la fecha en la que su árbol navideño brillará por primera vez.

El encendido oficial de la espectacular iluminación está previsto para la noche de este miércoles 10 de diciembre. A partir de ese momento, la estructura adornará la fachada, contribuyendo al ambiente festivo de la zona de Canalejas durante el periodo navideño.