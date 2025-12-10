Perfecto para visitar este fin de semana: el mercadillo navideño con talleres que está a 20 minutos de Madrid

Ahora que estamos en diciembre, el plan de ir a un mercadillo navideño es sin duda, el mejor de todos. Muchos se concentran de la capital, pero cada vez son más los que buscan propuestas fuera del centro para evitar aglomeraciones y encontrar productos realmente diferentes. En ese escenario destaca el Mercado de las Conchas, que vuelve a Torrelodones los días 13 y 14 de diciembre con una edición especial que combina artesanía, moda, gastronomía y talleres en un entorno muy cuidado.

Este evento lleva nueve años celebrándose y, con el tiempo, se ha convertido en una de las citas más reconocidas de la sierra noroeste. Su propuesta de mercadillo navideño es sencilla pero efectiva: reunir a creadores que trabajan en ediciones limitadas y ofrecer un espacio donde el público pueda comprar con calma, hablar con los propios artesanos y descubrir proyectos independientes que no suelen encontrarse en los circuitos comerciales habituales. La edición navideña, una de las más esperadas, repite ubicación en La Casa Verde, un espacio rehabilitado que se ha convertido en parte de la identidad del mercado. La cercanía con Madrid es otro motivo por el que suele recibir tanta gente. Torrelodones está a unos veinte minutos en coche por la A-6, lo que permite organizar una visita rápida sin perder medio día en desplazamientos. Y para quienes no tienen, o no usan el coche, también hay alternativas cómodas: autobuses interurbanos y trenes de Cercanías que conectan directamente con la zona de La Berzosa.

El mercadillo navideño con talleres que está a 20 minutos de Madrid

En esta edición participarán más de treinta expositores seleccionados. El objetivo es mantener un equilibrio entre artesanía, moda, arte y productos gourmet, buscando siempre proyectos que aporten algo distinto. Entre ellos habrá diseñadores de ropa infantil, marcas que trabajan con sedas pintadas a mano, artesanos de mochilas y bufandas, o creadores de relojes escultóricos. También estarán presentes firmas ya habituales como Tejidos Lamapuche, Mamá Cebra o Beatnik Shoes, que cada año suman seguidores entre quienes buscan piezas originales.

La parte gastronómica también tiene un espacio importante. Los visitantes podrán encontrar vinos y patés franceses, aceites artesanales, embutidos serranos, quesos de la zona y dulces tradicionales. A esto se suma miel de producción local y cosmética natural elaborada sin procesos industriales. La oferta se completa con cerámica, joyería hecha a mano, creaciones en papel y decoupage, velas artesanales y esculturas. El objetivo es ofrecer un catálogo amplio, pero sin perder el espíritu de mercado pequeño y cuidado que caracteriza al evento.

Para muchas personas, esta edición navideña es una oportunidad para adelantar regalos con un toque más personal. Los organizadores insisten en que no se trata de un mercadillo masivo, sino de un espacio donde poder preguntar, tocar materiales y conocer la historia detrás de cada producto. Ese contacto directo es uno de los aspectos que más valoran los expositores y también el público habitual.

Talleres creativos y zona gastronómica

Uno de los puntos fuertes de esta edición será la programación de talleres. Jimena Zalles, conocida por su proyecto El taller de Jimena, impartirá sesiones de creación de figuras de lana inspiradas en la Navidad. Se trabajará con técnicas accesibles para todos los niveles y con materiales incluidos, lo que convierte la actividad en un plan atractivo tanto para adultos como para familias con niños. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda llegar con tiempo o consultar disponibilidad a través de la organización.

Además, el mercado contará de nuevo con el food truck de Bocana. Su propuesta de hamburguesas gourmet, elaboradas con carne local de la Sierra de Guadarrama y pan brioche artesanal, se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes pasan varias horas en el recinto. Es un recurso práctico para comer sin necesidad de abandonar la zona y permite seguir disfrutando del ambiente sin interrupciones.

La Casa Verde: un espacio que se ha convertido en parte del encantado del mercado

La Casa Verde, situada en la avenida Rosario Manzaneque, 25, es uno de los elementos que explican el éxito del evento. El edificio, rehabilitado con criterios sostenibles y rodeado de jardines, permite distribuir los puestos en diferentes estancias, lo que hace que la visita resulte más cómoda y dinámica. No es un espacio diáfano, sino una casa con distintos rincones, algo que contribuye a que el público se mueva sin sensación de agobio y pueda detenerse en cada puesto.

El acceso es sencillo gracias a la salida 33 de la A-6. Para quienes prefieren el transporte público, las líneas interurbanas 611, 631 y 685 dejan a pocos minutos a pie, mientras que las líneas C8 y C10 de Cercanías conectan directamente con la zona.

Horario y entrada gratuita

El mercadillo abrirá el 13 y 14 de diciembre en horario continuo de 11.00 a 20.00 horas. La entrada es gratuita y la agenda detallada puede consultarse tanto en la web oficial del Mercado de las Conchas como en sus redes sociales, donde la organización suele adelantar parte de los expositores y las actividades previstas.

Para quienes buscan un plan diferente cerca de Madrid, esta edición ofrece un equilibrio entre artesanía, gastronomía y talleres, sin necesidad de desplazarse demasiado lejos. Un mercado pequeño, cuidado y con propuestas que encajan bien en estas fechas.