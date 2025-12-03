En España sabemos hacer las cosas bien: llega el ‘Spanish Friday’, un día en el que comprar moda y artesanía española
Del 4 al 8 de diciembre podemos comprar moda española con descuentos especiales
ES Fascinante: «La España que nosotras empujamos es esa España artesana, creativa y atractiva»
Ulises Mérida: «Se puede ser una mujer rural y ser muy elegante, por supuesto que sí»
En un momento en que la moda española está más fuerte que nunca, la plataforma Es Fascinante lanza el Spanish Friday desde este jueves 4 hasta el día 8 de diciembre. Esta edición, el lema muestra el espíritu y la pasión del sector: «El orgullo de un país que sabe hacer bien las cosas». Un lema que evoca la excelencia y la calidad de la moda española, es el perfecto acompañante para cualquier colección o marca que busque transmitir valores de autenticidad, pasión y dedicación.
Este evento de alcance nacional, se propone mejorar la percepción de todo tipo de productos y servicios que se hacen en España, estimulando el orgullo por lo nuestro, y este año reflejando la confianza y la pasión de la industria de la moda española.
Un momento del año en el que Es Fascinante vuelve a profundizar en la importancia de consumir un día al año los productos que hacemos en España, este año con un mensaje motivador que inspira a los diseñadores y marcas a crear productos de alta calidad.
Moda española, compra con propósito
La campaña, que se celebra el primer fin de semana de diciembre, promueve una compra con propósito, bien pensada y con sentido, donde el valor del producto se enaltece por la calidad en su ejecución y su origen garantizados.
Desde el sector de la moda, más de 300 creadores de la comunidad Es fascinante y otras pequeñas y grandes marcas utilizarán este lema para inspirar a sus clientes y seguidores a sentirse orgullosos de la moda española, aumentar su visibilidad y reconocimiento de marca y crear un mensaje coherente.
La comunidad de moda lenta Es fascinante apoya con todos sus creadores de moda, accesorios, decoración y arte esta edición y una vez más, lidera el movimiento de poner en valor los productos hechos en España, la artesanía local y el diseño de calidad. Es fascinante realizará una campaña de promoción online del 4 al 7 y el 8 de diciembre, será únicamente en tienda.
Durante todo el fin de semana y el 8 de diciembre festivo, la tienda Es Fascinante (sita en Conde Aranda, 22 de Madrid) permanecerá abierta para atender a todos sus clientes.
Temas:
- Marca España
- Moda