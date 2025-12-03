En España sabemos hacer las cosas bien: llega el ‘Spanish Friday’, un día en el que comprar moda y artesanía española

En un momento en que la moda española está más fuerte que nunca, la plataforma Es Fascinante lanza el Spanish Friday desde este jueves 4 hasta el día 8 de diciembre. Esta edición, el lema muestra el espíritu y la pasión del sector: «El orgullo de un país que sabe hacer bien las cosas». Un lema que evoca la excelencia y la calidad de la moda española, es el perfecto acompañante para cualquier colección o marca que busque transmitir valores de autenticidad, pasión y dedicación.

Este evento de alcance nacional, se propone mejorar la percepción de todo tipo de productos y servicios que se hacen en España, estimulando el orgullo por lo nuestro, y este año reflejando la confianza y la pasión de la industria de la moda española.

Un momento del año en el que Es Fascinante vuelve a profundizar en la importancia de consumir un día al año los productos que hacemos en España, este año con un mensaje motivador que inspira a los diseñadores y marcas a crear productos de alta calidad.

Moda española, compra con propósito

La campaña, que se celebra el primer fin de semana de diciembre, promueve una compra con propósito, bien pensada y con sentido, donde el valor del producto se enaltece por la calidad en su ejecución y su origen garantizados.

Desde el sector de la moda, más de 300 creadores de la comunidad Es fascinante y otras pequeñas y grandes marcas utilizarán este lema para inspirar a sus clientes y seguidores a sentirse orgullosos de la moda española, aumentar su visibilidad y reconocimiento de marca y crear un mensaje coherente.

La comunidad de moda lenta Es fascinante apoya con todos sus creadores de moda, accesorios, decoración y arte esta edición y una vez más, lidera el movimiento de poner en valor los productos hechos en España, la artesanía local y el diseño de calidad. Es fascinante realizará una campaña de promoción online del 4 al 7 y el 8 de diciembre, será únicamente en tienda.

Durante todo el fin de semana y el 8 de diciembre festivo, la tienda Es Fascinante (sita en Conde Aranda, 22 de Madrid) permanecerá abierta para atender a todos sus clientes.