Índice de precios de estaciones de esquí españolas 2025/26

Holidu ha analizado los precios de las estaciones de esquí españolas para la temporada 2025/26 con el objetivo de ayudar a los aficionados al esquí a encontrar las mejores opciones en función de su presupuesto. El estudio incluye tanto los precios de los forfaits diarios como los costes medios de alojamiento. Con un total de 29 estaciones evaluadas, este índice ofrece una visión completa de las opciones más asequibles y más caras en todo el territorio español. Descubre a continuación dónde puedes esquiar más barato y cuáles son las estaciones más exclusivas del país.

Top 3 destinos de esquí económicos

(Promedio por persona y día; forfait + alojamiento)

1. Manzaneda, Galicia | 53.00 € (forfait + alojamiento).

Manzaneda lidera el ranking como la estación de esquí más asequible de España para la temporada 2025/26. Situada en Galicia, esta pequeña pero completa estación ofrece 17 km de pistas adaptadas principalmente a esquiadores principiantes e intermedios. Aunque no tiene gran altitud, su entorno natural y su ambiente familiar la hacen muy atractiva. Es una excelente opción para quienes quieren iniciarse en el esquí sin gastar demasiado. Los forfaits cuestan €28 en temporada alta y el alojamiento medio es de solo €29 por noche.

⛷️Área total esquiable: 17 km

💸Precio forfait: 28€ temporada alta & 23€ temporada baja

2. Sierra de Béjar – La Covatilla, Castilla y León | 53.00 € (forfait + alojamiento).

Sierra de Béjar comparte el primer puesto como una excelente opción para los esquiadores con presupuesto ajustado. Con 21.8 km de dominio esquiable, ofrece una buena variedad de pistas para todos los niveles. Se encuentra en la provincia de Salamanca y destaca por su cercanía a núcleos urbanos y su ambiente tranquilo. Es ideal para escapadas de fin de semana con amigos o familia. Los forfaits diarios cuestan €29 en temporada alta y el alojamiento no supera los €28 por noche.

⛷️Área total esquiable: 21.8 km

💸Precio forfait: 29€ temporada alta & 20€ temporada baja

3. Leitariegos, Castilla y León | 54.50 € (forfait + alojamiento).

Leitariegos, una estación situada en León, ofrece una experiencia íntima y familiar con solo 8.4 km de pistas. Rodeada por un entorno natural espectacular, es perfecta para familias y debutantes en el mundo de la nieve. Sus instalaciones sencillas pero funcionales contribuyen a su bajo precio, siendo una opción destacada en el norte de España. Los forfaits cuestan €22 tanto en temporada alta como baja, y el alojamiento ronda los €30 por noche

⛷️Área total esquiable: 8.5 km

💸Precio forfait: 22€ temporada alta & 22€ temporada baja

¿Quién completa el Top 10 de destinos de esquí más económicos?

4. San Isidro, Castilla y León | 59.50 € | Área total esquiable: 20.8 km

5. Valgrande Pajares, Asturias | 60.50 € | Área total esquiable: 30.9 km

6. Fuentes de Invierno, Asturias | 62.50 € | Área total esquiable: 9 km

7. Valdesquí, Com. Madrid | 72.00 € | Área total esquiable: 22.3 km

8. La Pinilla, Castilla y León | 72.50 € | Área total esquiable: 21 km

9. Javalambre – Valdelinares, Aragón | 73.00 € | Área total esquiable: 15 km

10. Espot Esqui, Cataluña | 74.50 € | Área total esquiable: 23.5 km

Top 3 destinos de esquí más caros

(Promedio por persona y día; forfait + alojamiento)

1. Formigal, Aragón | 171.75 €

Formigal encabeza la lista como la estación de esquí más cara de España, destacando por su tamaño y reputación. Situada en el Pirineo Aragonés, ofrece un extenso dominio de 137 km de pistas, modernas instalaciones y servicios premium. Es ideal para esquiadores intermedios y avanzados que buscan calidad y variedad. Los forfaits diarios cuestan €61.8 en temporada alta y el alojamiento alcanza los €127. Durante la temporada baja, los precios de alojamiento bajan a €98.

⛷️Área total esquiable: 137 km

💸Precio forfait: 62€ temporada alta & 57€ temporada baja

2. Sierra Nevada, Andalucía | 134 €

Sierra Nevada es una de las estaciones de esquí más importantes en el sur de España, con buenas condiciones climáticas y una oferta variada para todos los niveles. El forfait cuesta €60 en temporada alta y €50 en temporada baja, y el alojamiento es relativamente accesible, lo que la sitúa en el segundo puesto de destinos más caros. Es especialmente popular entre esquiadores que buscan combinar esquí con una experiencia cultural y gastronómica.

⛷️Área total esquiable: 112 km

💸 Precio forfait: 60€ temporada alta & 50€ temporada baja

3. Candanchú, Aragón | 132 €

Candanchú es una emblemática estación situada en el Pirineo Aragonés, conocida por su tradición y ambiente familiar. Cuenta con un dominio esquiable de tamaño más modesto, pero con buena calidad de pistas y servicios. El forfait es fijo en €52 durante toda la temporada, y el alojamiento es económico en comparación, lo que contribuye a un coste total ligeramente inferior.

⛷️Área total esquiable: 51 km

💸 Precio forfait: 52€ temporada alta & 52€ temporada baja

¿Quién completa el top 10 de los más exclusivos?

4. Panticosa, Aragón | 130.75 € | Área total esquiable: 35 km

5. Baqueira Beret, Cataluña | 118.50 € | Área total esquiable:169 km

6. Masella, Cataluña | 106.50 € | Área total esquiable: 74 km

7. Cerler, Aragón | 106.10 € | Área total esquiable: 81 km

8. La Molina, Cataluña | 104.50 € | Área total esquiable: 71 km

9. Astún, Aragón | 100 € | Área total esquiable: 40 km

10. Port del Comte, Cataluña | 92 € | Área total esquiable: 40 km

Metodología

Se incluyeron en el estudio todas las estaciones de esquí de Europa con más de 20 kilómetros de pistas. Para el análisis de precios, se tomaron los precios medios de los alquileres vacacionales por persona y noche de la base de datos interna. Se tuvieron en cuenta los periodos de viaje del 21.12.2025 al 28.12.2025 (temporada alta) y del 22.03.2026 al 29.03.2026 (temporada baja). Los precios de los forfaits diarios se tomaron de las páginas web oficiales de las estaciones de esquí. Si no se disponía de los precios de temporada para 2025/26, se utilizaron como referencia los precios de 2024/25.

El precio medio diario por persona, tanto para la temporada alta como para la baja, se calculó combinando el precio medio por noche del alojamiento y el precio medio del forfait. A continuación, se elaboró la clasificación final utilizando la media de los precios diarios por persona de la temporada alta y la baja. Si las estaciones de esquí tenían el mismo precio medio diario, se dio preferencia a la estación con mayor número de kilómetros de pistas. Los datos se recopilaron en octubre de 2025.