Caretas fuera en Cornellà

En el haber de Dani Rodríguez cabe añadir la desestabilización de un vestuario que ya estaba cohesionado con pinzas, el abono de las grietas que se adivinan entre la planta innoble y el cuerpo técnico, el nombramiento de un quinto capitán, Manu Morlanes, y que un día antes del crucial partido ante el Espanyol no se hable de fútbol. Rueda de prensa monopolizada por el desplante del gallego, con disculpa tardía e inaceptable.

Arrasate, claro y rampante, ha dejado fuera de la convocatoria al gato de Betanzos, en una lista que el club ha publicado más tarde de lo habitual, quizás para respetar el descanso dominical de sus empleados. Tampoco viaja Llabrés, en este caso por lesión. David López y Marc Domenech completan, con el Pichu Cuéllar, la expedición a Cornellá, donde los locales cuentan sus dos primeras apariciones con sendas victorias.

Jagoba declara haber tenido tiempo para concentrarse en el envite. Apunta a repetir las sensaciones intuidas en el Santiago Bernabéu hace dos semanas y si también se mantienen los jugadores que las causaron. Aquel día cinco defensas, tres medios y dos delanteros. Maffeo, de nuevo entre los citados, podría tener minutos. Pronto sabremos si la plantilla se ha imbuido de la responsabilidad del momento o ha estado entretenida en maniobras orquestales para votar capitanes y deshojar lealtades.

En Cornellá han fichado mucho y bien. La baja de Kumbulla en beneficio del Mallorca obliga a Manolo González a confiar en los veteranos Calero y Cabrera, aunque no se descarta el debut del alemán Riedel. El Hilal y Romero en los laterales. Roberto y Puado están llamados a formar en primerísima línea, con permiso de Kike García. Hay mimbres suficientes en la sala de máquinas donde trabajan Dolan, Expósito, Pere Milla o Terrats, sin olvidar al repescado Urko. Manolo González tiene trabajo y lo ha hecho bien.

Un internacional para aplicar el reglamento: el canario Alejandro Hernández Hernández, de Lanzarote. Lleva dos partidos de la fase de clasificación UEFA: Inglaterra-Albania y Kazajistán-País de Gales. Segunda designación en liga con polémica en la primera: Levante, 2- Barça, 3, por el penalti señalado a Balde. Acertó según el CTA. Ultima aparición en Palma 1-2 contra el Getafe hace solo unos meses. A los «pericos» únicamente les pitó fuera 0-4 en Vallecas y 4-1 en Girona. Cumple su décimo cuarta temporada en Primera a punto de celebrar sus 43 años.