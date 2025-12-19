BIAM 2025 cierra su V edición con más de 400 asistentes en Ibiza, Madrid, Menorca, Mallorca y Formentera

BIAM Audiovisual 2025 ha cerrado su edición con un balance muy positivo tras celebrar cinco encuentros clave en Ibiza, Madrid, Menorca, Mallorca y Formentera, reuniendo a más de 400 asistentes entre profesionales del sector, creadores, estudiantes y representantes institucionales. Un itinerario que consolida al Balearic Islands Audiovisual Market como una plataforma estratégica para el fortalecimiento, la visibilidad y la reflexión en torno al audiovisual balear.

La primera parada tuvo lugar en Ibiza, en el marco del Festival Ibicine, donde BIAM Audiovisual impulsó una colaboración promocional con la organización de una mesa redonda sobre financiación pública, con la participación de Ana Pernía, coordinadora de Área de la Subdirección General de Fomento del ICAA, y Diana de la Cuadra, directora del ICIB. El encuentro se completó con un showcase de proyectos ibicencos, poniendo en valor el talento emergente de la isla y sus posibilidades de desarrollo dentro del ecosistema audiovisual.

El segundo gran hito se celebró en Madrid, con la presentación oficial de los proyectos baleares candidatos a los 40 Premios Goya en el Sky Bar del hotel RIU Plaza España, en un evento organizado por BIAM Audiovisual. La velada contó con las intervenciones institucionales de Andreu Fullana, director de BIAM Audiovisual; Marco Táboas, director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad de la Fundació Mallorca Turisme Responsable; Antònia Roca, vicepresidenta primera y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca; y Pedro Vidal, secretario general de Cultura del Govern de les Illes Balears.

Durante el acto se proyectaron los tráilers de los siete proyectos baleares en la carrera hacia los Goya, varios de ellos presentados por sus propios creadores, entre ellos Guillem Miró, Álex Rodríguez Durán, Rubén Capilla Vidal, Marcos Cabotà, Pep Bonet, Marga Melià, Jaume Carrió y David Castro, coproductor de Carmela.

La programación continuó en Menorca, los días 1 y 2 de diciembre, con la primera cita del BIAM Audiovisual 2025 junto al Menorca Film Market. El acto inaugural contó con la participación de Begoña Mercadal, gerente de la Fundació Foment del Turisme de Menorca; Diana de la Cuadra, directora del ICIB; Andreu Fullana, director de BIAM Audiovisual; y Miguel Huesa, director del Menorca Film Market.

Durante las jornadas se celebró el Desayuno con las Televisiones Públicas, con Oriol Nolis, director de 2Cat (RTVE Catalunya), y Nadia Halwani, responsable de Producción Ajena y Ficción de IB3, moderado por Gloria Saló (GECA). También tuvieron lugar mesas de financiación y de distribución con la participación de Ana Pernia (ICAA), María José Revalderia (EGEDA), Irene Jiménez (Audiovisual451), Patricia Echevarría (Zeta Studios), JJ Montero (Con un Pack) y Rodolph Sanzé, entre otros profesionales del sector. La cita concluyó con la gala de clausura y la entrega de premios a los mejores proyectos del Menorca Film Market.

El cierre de la programación profesional tuvo lugar en Calvià (Mallorca), los días 16 y 17 de diciembre, con unas jornadas dedicadas a la creación digital, la inteligencia artificial, las redes sociales y el podcast. Entre los ponentes destacaron Paco Torres, responsable del Taller de creación con Inteligencia Artificial, y David Ávila y Luis Alcázar, participantes en la mesa redonda sobre creación digital, legalidad, rentabilidad y podcast, en la que se abordaron los retos actuales de los nuevos formatos y modelos de negocio.

Finalmente, el itinerario concluyó en Formentera, el 18 de diciembre, con una sesión formativa en el IES Marc Ferrer, centrada en identidad digital y creación de contenidos para redes sociales, impartida por Andreu Fullana, director de BIAM Audiovisual. Esta actividad puso el foco en la formación de nuevas generaciones y reforzó el compromiso del proyecto con la descentralización cultural en todas las islas.

Con esta quinta edición, BIAM Audiovisual reafirma su compromiso con la innovación, la formación, la ética y el fortalecimiento del tejido creativo balear, apostando por un modelo que conecta talento, industria e instituciones y que proyecta el audiovisual de las Islas Baleares dentro y fuera del territorio.

El evento ha contado con el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), el Consell de Mallorca —a través del Departament de Cultura y la Fundació Mallorca Turisme Responsable—, la Fundació Calvià 365 —con la colaboración del Ajuntament de Calvià, Visit Calvià y Calvià Cultura—, así como de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y la Menorca Film Commission, entre otras entidades colaboradoras.