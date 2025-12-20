EEUU lanza un «ataque masivo» contra Estado Islámico en Siria tras el atentado contra sus tropas

Las fuerzas armadas de EEUU han lanzado este viernes una ofensiva aérea de gran envergadura contra posiciones del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) en Siria, como respuesta directa al atentado que costó la vida a dos militares y un intérprete civil norteamericanos la semana pasada en la zona de Palmira, en la provincia de Homs.

El Comando Central de EEUU (Centcom) ha detallado en un comunicado que las tropas del país han comenzado «un ataque masivo contra la infraestructura y los almacenes de armamento del Estado Islámico en Siria», en represalia por el incidente ocurrido el 13 de diciembre contra efectivos estadounidenses y sus aliados locales.

Minutos después, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmaba el operativo en sus redes sociales y reveló que lleva el nombre de Operación Hawkeye Strike (Ataque Ojo de Halcón), en referencia al estado de origen de los soldados fallecidos, Iowa, conocido como el «Hawkeye State».

«Esto no marca el inicio de una guerra, sino una clara declaración de venganza», afirmó Hegseth. «Como advertimos justo tras el salvaje ataque del 13 de diciembre, quien agreda a ciudadanos estadounidenses en cualquier lugar del planeta pasará el resto de sus días, por cortos y angustiados que sean, sabiendo que Estados Unidos lo cazará, lo localizará y lo eliminará sin contemplaciones», agregó el titular de Defensa.

De acuerdo con fuentes militares de EEUU consultadas por medios como The New York Times, la operación ha afectado a decenas de instalaciones sospechosas del Estado Islámico en diversas áreas del centro de Siria, empleando aviones de combate, helicópteros de ataque y fuego de artillería, con bombardeos que se prevé se extiendan durante varias horas.

El ataque del pasado sábado, perpetrado por un único atacante cerca de la antigua ciudad de Palmira, representó las primeras bajas estadounidenses en Siria desde el derrocamiento del régimen de Bashar al Assad hace un año.